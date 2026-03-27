Любительница россиян Ханде Эрчел вернулась в Стамбул: ее задержала полиция
- Турецкая актриса Ханде Эрчел была задержана в аэропорту Стамбула из-за подозрений в причастности к делам, связанных с запрещенными веществами.
- Эрчел уже появилась в суде для дачи показаний и пройдет тест на наркотики, который может повлиять на ход дела.
Турецкая актриса Ханде Эрчел попала в скандал – ее подозревают в причастности к делам, связанным с запрещенными веществами. Звезда сериала "Постучись в мою дверь" уже вернулась в Турцию и заявила, что готова сотрудничать со следствием.
Полиция задержала Ханде Эрчел в аэропорту Стамбула. Она уже появилась в здании суда и дала показания, как сообщает издание Sözcü.
32-летнюю турецкую актрису впоследствии направили в Институт судебной медицины, чтобы взять образцы волос и крови.
Таким образом Ханде Эрчел пройдет тест на запрещенные вещества. Результат может значительно повлиять на ход дела, пишет Cumhuriyet.
Отметим, Ханде Эрчел неоднократно оказывалась в центре скандалов в Украине. Причиной стало то, что актриса во время полномасштабного российского вторжения уже несколько раз приезжала в Москву на презентацию фильмов и публично поддерживает дружбу с россиянами.
Что стоит знать о контексте ситуации?
- С прошлого года в Турции проходят масштабные антинаркотические операции. Правоохранители уже задержали около 20 человек, среди которых как знаменитости, так и бизнесмены и другие известные и влиятельные личности.
- В начале февраля стамбульский суд наложил арест на пятизвездочный отель Bebek, где проходили вечеринки, на которых употребляли наркотические вещества – об этом заявила полиция.
В рамках этих расследований в причастности к делам заподозрили и актрису Ханде Эрчел. На днях появилась информация о том, что прокуратура Стамбула выдала ордер на арест звезды. Также задержать могут ее бывшего жениха.
Ханде Эрчел публично комментировала ситуацию. Она заявляла, что "доверяет турецкому правосудию" и надеется на то, что любит свою страну и надеется, что со временем ситуация прояснится. Актрису не задержали, поскольку она уже более месяца находится за границей.