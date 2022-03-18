"Потеряли все": Леонардо Ди Каприо призвал мир помогать украинцам, пострадавшим от войны

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо на своей странице в инстаграме обнародовал фотографии жертв войны в Украине. Кроме этого, актер призвал всех небезразличных помогать украинцам.

Актер поделился с подписчиками, что пострадавшие в результате ракетных ударов российских захватчиков, украинцы потеряли все: от своих родных до материальных вещей. Он напомнил, что гуманитарные организации помогают всем, чем могут, сообщает 24 канал.

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Жертвы войны в Украине потеряли все: от своих близких к основным материалам для выживания. Гуманитарные организации, такие как @SavetheChildren @careorg @IRC и @refugees, работают на местах, посвящая свой персонал и ресурсы для поддержки семей и невинных людей,

– сказал Ди Каприо.

В своем сообщении актер оставил ссылку на благотворительные организации, поддерживающие Украину.

Леонардо Ди Каприо призвал помогать украинцам / Скриншот из сообщений актера

Напомним, ранее Анджелина Джоли опубликовала фото пострадавших детей и семей. Она отметила, что "без прекращения войны дети заплатят самую высокую цену – травмами, потерянным детством и разбитой жизнью".