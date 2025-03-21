А недавно стендапер сыграл одну из ролей в комедии "Песики" вместе с Лесей Никитюк. Данил поделился своим опытом работы с актрисой. Об этом сообщает Кино 24.

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Повар Данил о съемках с Лесей Никитюк: что сказал комик

Повар Данил уже давно привык к шуткам на сцене и не боится делиться забавными и иногда откровенными историями со зрителями. Одна из таких историй произошла во время съемок фильма "Песики", где он работал вместе с ведущей Нового канала.

Данил поделился, что на одном из этапов съемок случайно стал свидетелем непредсказуемого момента.

Я видел ее грудь! Не должен был, но увидел, и рад этому. Раньше смотрел Лесю только по телику, а тут: бах, ее грудь! И это законно. Мне очень понравилось, долго смотрел, где-то минуту. А она смотрела на меня,

– говорит Повар Данил.

Кроме съемок и актерской деятельности, Повар Данил также рассказал о своей основной работе и юмористической карьере. Повар рассказал, что занимается юмором и выступает в барах со стендапом. По его словам, люди сидят, пьют пиво, а он рассказывает им шутки.