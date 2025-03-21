А нещодавно стендапер зіграв одну з ролей у комедії "Песики" разом із Лесею Нікітюк. Даніл поділився своїм досвідом роботи з акторкою. Про це повідомляє Кіно 24.

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Повар Даніл про зйомки з Лесею Нікітюк: що сказав комік

Повар Даніл уже давно звик до жартів на сцені та не боїться ділитися кумедними та іноді відвертими історіями з глядачами. Одна з таких історій сталася під час зйомок фільму "Песики", де він працював разом із ведучою Нового каналу.

Даніл поділився, що на одному з етапів зйомок випадково став свідком непередбачуваного моменту.

Я бачив її груди! Не повинен був, але побачив, і радий цьому. Раніше дивився Лесю лише по тєліку, а тут: бах, її груди! І це законно. Мені дуже сподобалося, довго дивився, десь хвилину. А вона дивилася на мене,

– говорить Повар Даніл.

Окрім зйомок та акторської діяльності, Повар Даніл також розповів про свою основну роботу і гумористичну кар'єру. Повар розповів, що займається гумором і виступає в барах зі стендапом. За його словами, люди сидять, п'ють пиво, а він розповідає їм жарти.