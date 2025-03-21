І для того, щоб цей вечір став ще приємнішим, варто вибрати цікавий фільм на Netflix, який подарує вам незабутні враження. Якщо ви досі не визначились з вибором, то стрічка "Острів Троянд" стане чудовим варіантом для перегляду. У матеріалі Кіно 24 розповімо більше про сюжет.

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Що відомо про сюжет стрічки "Острів Троянд"

Фільм заснований на реальних подіях, що сталися з інженером Джорджіо Розою та Республікою Острова Троянд. Ця історія вийшла на Netflix 9 грудня 2020 року, і швидко завоювала увагу глядачів завдяки своїй унікальності та сюжету.

За сюжетом, Джорджо Роза – геніальний інженер-винахідник, чиї дні не проходили без того, щоб він не створив чергову технічну новинку. Він прагнув використати свої винаходи в повсякденному житті, намагаючись зробити світ кращим. Однак через свої нестандартні ідеї часто стикався з проблемами з місцевою владою, яка не була готова прийняти нові, не завжди традиційні, рішення. Його винаходи часто не відповідали загальноприйнятим нормам, що призводило до численних конфліктів і несправедливих обмежень.

"Острів Троянд": дивіться онлайн трейлер фільму

Втомлений від постійних утисків і несправедливості, Джорджо вирішує зробити крок, який змінить його життя назавжди. Разом з друзями він будує острів неподалік від берегів Італії, але за межами її територіальних вод. Це дозволяє йому створити власну державу, яка буде поза досяжністю влади та де він зможе жити без обмежень і нав'язування правил. Острів, який Джорджо назвав Республікою Острова Троянд, стає символом його боротьби за свободу та незалежність.

Але чи вдасться йому відстояти незалежність своєї маленької держави перед тиском зовнішніх сил?