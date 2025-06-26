Премьера долгожданного фильма "F1" с Брэдом Питтом: почему эту ленту должны увидеть все
- Фильм "F1: Фильм" с Брэдом Питтом в главной роли рассказывает о бывшем гонщике Формулы-1, который возвращается на трассу.
- Лента была снята в сотрудничестве с Формулой-1 на реальных трассах с использованием настоящих болидов и новейших IMAX-камер, бюджет составил 300 миллионов долларов.
- Композитором фильма является Ганс Циммер, а первые зрители отмечают зрелищность и драйвовость гонок в ленте.
На днях презентовали "F1: Фильм" – новую спортивную драму от режиссера блокбастера "Топ Ган: Меверик" Джозефа Косински. А уже сегодня фильм могут посмотреть все желающие в кинотеатрах своего города.
Эта лента – невероятное сочетание адреналина, драмы и высоких скоростей. В материале Кино 24 рассказываем, почему фильм стоит посмотреть каждому.
Рекомендуем Сейчас их не узнать: 4 украинских актера, которые стали популярными еще в детстве
Почему стоит посмотреть ленту "F1: Фильм"
Во-первых, главную роль в фильме исполнил популярный Брэд Питт. Он сыграл Сонни Гейза, бывшего гонщика Формулы-1, который тридцать лет спустя возвращается на трассу, чтобы помочь падшей команде обрести второе дыхание.
"F1: Фильм": смотрите онлайн трейлер фильма
Его партнером становится яркий новичок Джошуа Пирс в исполнении Дамсона Идриса. Композитором ленты стал легендарный Ганс Циммер.
Особенным также является то, что лента была снята в сотрудничестве с Формулой-1 на реальных трассах чемпионата, с использованием настоящих болидов, новейших IMAX-камер и специально созданной съемочной команды в падоке. В мае 2024 года Мэтью Беллони поделился, что бюджет фильма составляет 300 миллионов долларов.
По отзывам первых зрителей, фильм является зрелищным и драйвовым. Гонки в фильме называют визуально эффектными, хотя и полностью нереалистичными, однако фанатам Формулы, как утверждают некоторые из зрителей, это очень понравилось.
Не пропустите самые ожидаемые гонки года в кино с 26 июня!