Премьера "Легенды о Зеленом Рыцаре" должна была состояться летом 2020-го года, но ее перенесли в связи с пандемией COVID-19. И вот уже фильм ждет нас в кинотеатрах Украины, а редакция Кино 24 собрала самые интересные факты о самой ожидаемой премьере этого сезона.

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Интересные факты и объяснение истории "Легенды о Зеленом Рыцаре"

Сюжет картины построен на классическом средневековом рыцарском романе 14 века "Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь". Главным персонажем выступает Сэр Гавейн (Дев Патель) – это как сказка для взрослых, наполненная жизнью и особыми красками приключений. История сочетает в себе и мощное моральное повествование, а также раскрывает религиозные и социальные ценности. Кстати, Джон Р. Р. Толкин, автор легендарного романа "Властелин колец", перевел эпос на английский язык, а книгу можно приобрести на украинском сайте книжного магазина.

Главные роли в будущем фэнтези сыграли:

Дев Патель, лауреат премии BAFTA и номинант на "Оскар" ("История Дэвида Копперфилда", "Миллионер из трущоб"),

Алисия Викандер, лауреат премии "Оскар" ("Лара Крофт", "Девушка из Дании", "Из машины").

Также в фильме приняли участие такие актеры:

Джоэл Эдгертон ("Великий Гэтсби"),

Шон Харрис (франшиза "Миссия невыполнима"),

Кейт Дики ("Игра престолов"),

Эрин Келлиман ("Сокол и Зимний солдат"),

Барри Кеоган ("Вечные"),

Сарита Чоудри (франшиза "Голодные игры"),

Ралф Айнесон ("Пороховой коктейль").



Дев Патель в фильме "Легенда о Зеленом Рыцаре" / Фото А24

О чем рассказывает сюжет фильма

История развивается в стиле классического рыцарского романа: где основными персонажами обязательно являются королевская знать, рыцарь, которому бросают вызов и обязательно – недоступная Дама сердца. Когда-то в школе обязательным к прочтению был другой рыцарский роман Вальтера Скотта "Айвенго" – поэтому, если вы помните хотя бы немножко сюжет, то понять фильм будет легче. Сюжет фильма довольно прост, но благодаря особой визуализации и спецэффектам рассказ захватит вас, потому что даже в самых смелых мыслях, скорее всего, вы себе не могли такого представить.

Интересно. Режиссер картины Дэвид Лоури работал с компанией по разработке визуальных эффектов Weta Digital над несколькими картинами. Поэтому результатами их сотрудничества стали несколько детских и семейных фильмов, такие как "Пит и его дракон", "История призрака". На этот раз Дэвид Лоури и Эрик Сейндон ("Люди Х", "Ночь в музее") сотрудничали сразу над двумя лентами: премьерой "Легенда о Зеленом Рыцаре" и "Питер Пэн и Венди".

Кто такой Сэр Гавейн

Сэр Гавейн – это племянник известного и легендарного короля Артура. В канун Нового года во время Круглого стола появляется сверхъестественный огромный Зеленый Рыцарь, который бросает вызов к бою всем присутствующим. Сэр Гавейн принимает вызов от существа и теперь у него есть год, чтобы выполнить свою часть сделки. Для того, чтобы преодолеть Зеленого Рыцаря, ему нужно будет найти Рыцаря. В своем путешествии рыцаря Гавейна ждут привычные "артуровские" испытания чести и доблести.

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Хорошо, но кто такой Зеленый Рыцарь?

В оригинальном стихотворении ответ на этот вопрос очевиден. Лорд Бертилак де Отдезерт, персонаж, которого играет Джоэл Эдгертон, был превращен волшебницей Морганой/Морган ле Фэй в Зеленого Рыцаря, чтобы проверить и раскрыть истинную природу "благородных" людей короля Артура. Моргана и Артур, сестра и брат, вечно враждуют друг с другом в сказках о короле Артуре. В версии истории режиссера Лоури Моргана также является матерью Гавейна, и ее играет Сарита Чоудри.

Лоури тоже показывает Моргану, как организатора всего теста Гавейна, хотя ее мотивы здесь совсем другие. Как сообщает Vanity Fair, в книге вы получаете образ deus ex machina от Морган ле Фэй, и она жизненно важна для истории, но в книге ее персонаж появляется только на последних двух или трех страницах текста. Вместо этого Лоури решил сделать весь гамбит намного более сложным и более личным.

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Какой же был запланирован результат испытаний?

Болеет ли Моргана за своего сына, или все-таки пытается его помучить? Она посылает его на смерть и дает ему защиту. Лоури говорит, что ответ еще сложнее: "Она дает ему пояс. Это противоречит тому, что она сделала в Большом зале за Круглым столом утром? Ответ – это просто беспорядок. Я думаю об этом в контексте своих отношений с мамой. Это просто беспорядочные отношения, и, вероятно, это не только у меня такие отношения с мамой".

Чего ждать от концовки?

Нас ждет неоднозначная развязка, поэтому она может означать все, что вы хотите. Но конечно, режиссер все же заложил идею "правильного" понимания концовки. Классический стих о Зеленом Рыцаре среди специалистов издавна считается рассказом об особом напряжении между консервативным христианством двора Артура и свободным язычеством Зеленого Рыцаря и Морганой. Иными словами этот конфликт можно трактовать, как войну между цивилизацией и природой. Важным ключом к пониманию является монолог Алисии Викандер, рассказывающей о вторжении зелени, которая захватывает Землю.

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Стоит отметить, что реакции западной прессы и критиков на фильм "Легенда о Зеленом Рыцаре" являются весьма лестными, почитать о них можно в материале Кино 24.