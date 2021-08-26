Прем'єра "Легенди про Зеленого лицаря" повинна була відбутись влітку 2020-го року, але її перенесли у зв'язку із пандемією COVID-19. І ось вже фільм чекає на нас у кінотеатрах України, а редакція Кіно 24 зібрала найцікавіші факти про найочікуванішу прем'єру цього сезону.

Цікаво "Мурашки бігають по тілу": інтерв’ю з Девом Пателем про "Легенду про Зеленого лицаря"

Сюжет картини побудований на класичному середньовічному лицарському романі 14 століття "Сер Гавейн і Зелений Лицар". Головним персонажем виступає Сер Гавейн (Дев Патель) – це наче казка для дорослих, що наповнена життям та особливими фарбами пригод. Історія поєднує у собі і потужну моральну розповідь, а також розкриває релігійні і соціальні цінності. До речі, Джон Р. Р. Толкін, автор легендарного роману "Володар кілець", переклав епос на англійську мову, а книгу можна придбати на українському сайті онлайн-книгарні.

Також у фільмі взяли участь так актори:



Дев Патель у фільмі "Легенда про Зеленого лицаря" / Фото А24

Про що розповідає сюжет фільму

Історія розбудовується в стилі класичного лицарського роману: де основними персонажами обов'язково є королівська знать, лицар, якому кидають виклик і обов'язково – недоступна Дама серця. Колись у школі обов'язковим до прочитання був інший лицарський роман Вальтера Скотта "Айвенґо" – тож, якщо ви пам'ятаєте хоча б трошки сюжету, то зрозуміти фільм буде легше. Сюжет фільму досить простий, але завдяки особливій візуалізації та спецефектам розповідь захопить вас, бо навіть у найсміливіших думках, скоріше за все, ви собі не могли такого уявити.

Цікаво. Режисер картини Девід Лоурі працював з компанією із розробки візуальних ефектів – Weta Digital над декількома картинами. Тож результатами їх співпраці стали декілька дитячих та сімейних фільмів, такі як "Дракон Піта", "Історія примари". Цього разу Девід Лоурі та Ерік Сейндон ("Люди Х", "Ніч у музеї") співпрацювали одразу над двома стрічками: прем'єрою "Легенди про Зеленого лицаря" та "Пітер Пен і Венді".

Хто такий Сер Гавейн

Сер Гавейн – це племінник відомого та легендарного короля Артура. Напередодні Нового року під час Круглого столу з'являється надприродній величезний Зелений лицар, який кидає виклик до бою усім присутнім. Сер Гавейн приймає виклик від істоти і тепер у нього є рік, щоб виконати свою частину угоди. Для того, щоб подолати Зеленого лицаря йому потрібно буде віднайти Лицаря. У своїй подорожі на лицаря Гавей на чекають звичні "артурівські" випробуваннями честі та доблесті.

Корисно "Легенда про Зеленого лицаря": мережу збив з пантелику еротичний фрагмент з фільму

Добре, але хто такий Зелений лицар?

В оригінальному вірші відповідь на це питання очевидна. Лорд Бертілак де Отдезерт, персонаж, якого грає Джоел Едгертон, був перетворений чарівницею Морганою/ Морган ле Фей в Зеленого лицаря, щоб перевірити і розкрити справжню природу "благородних" людей короля Артура. Моргана й Артур, сестра і брат, вічно ворогують один з одним в казках про короля Артура. У версії історії режисера Лоурі Моргана також є матір'ю Гавейна, і її грає Саріта Чоудрі.

Лоурі теж показує Моргану, як організатора всього тесту Гавейна, хоча її мотиви тут зовсім інші. Як повідомляє Vanity Fair, у книзі ви отримуєте образ deus ex machina від Морган ле Фей, і вона життєво важлива для історії, але в книзі її персонаж з'являється тільки на останніх двох чи трьох сторінках тексту. Замість цього Лоурі вирішив зробити весь гамбіт набагато складнішим та більш особистим.

До теми "Легенда про Зеленого лицаря": як створили містичний візуальний ефект з жінками-гігантами

Який же був запланований результат випробувань?

Чи вболіває Моргана за свого сина, чи все-таки намагається його помучити? Вона посилає його на смерть і дає йому захист. Лоурі каже, що відповідь ще складніша: "Вона дає йому пояс. Це суперечить тому, що вона зробила в Великому залі за Круглим столом уранці? Відповідь – це просто безлад. Я думаю про це в контексті своїх відносин з мамою. Це просто безладні стосунки, і, ймовірно, це не тільки у мене такі стосунки з мамою".

На що чекати від кінцівки?

На нас чекає неоднозначна розв'язка, тому вона може означати все, що ви хочете. Але звісно, що режисер все ж заклав ідею "правильного" розуміння кінцівки. Класичний вірш про Зеленого лицаря серед фахівців здавна вважається розповіддю про особливу напругу між консервативним християнством двору Артура та вільним язичництвом Зеленого лицаря і Морганою. Іншими словами цей конфлікт можна потрактувати, як війну між цивілізацією і природою. Важливим ключем до розуміння є монолог Алісії Вікандер, яка розповідає про вторгнення зелені, яка захоплює Землю.

"Легенда про Зеленого лицаря" 2021: дивіться трейлер фільму