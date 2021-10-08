Премьера фильма Madame X о Мадонне: при чем здесь украинский режиссер

На стриминговом сервисе Paramount+ 8 сентября состоялась премьера долгожданного фильма о поп-диве Мадонне. Фильм был снят еще в 2019 – 2020-х годах, но вышел только сейчас из-за задержек с пандемией. Одним из его авторов стал украинец Саша Кисюга.

Для украинского режиссера это уже не первое сотрудничество с Мадонной – ранее он снял с ней короткометражный фильм в альбоме 2019 года Madonna – World of Madame X. В новом фильме в съемочном процессе ему помог португальский художник Нуно Ксико, а вместе они работают как дуэт SKNX.

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Саша Кисюга – о работе с Мадонной

26-летний украинский режиссер из Днепра поделился, что съемки фильма проходили во многих городах мира – Париже, Лос-Анджелесе, Лиссабоне.

Шоу снималось в течении нескольких ночей, но работа над редакцией фильма заняла около года. Безусловно, что работать с такими артистами, как Мадонна, сложно, но очень увлекательно. Когда осознаешь, какая на тебе ответственность, то пытаешься работать на полную! В остальном, то с Мадонной работать очень комфортно, она прилагает не менее усилий, чтобы все было на высшем уровне! За кулисами все происходило максимально органично, она очень collaborative и всегда открыта к идеям,

– рассказал Кисюга.



Саша Кисюга (слева) с Мадонной / Фото Vogue

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Что известно о фильме Madame X

Основой документального фильма было мировое турне Мадонны Madame X, которое звезда устроила в честь одноименного студийного альбома. Но турне пришлось остановить из-за травмы ноги, а затем "нагрянула" пандемия коронавируса. Впрочем, ей удалось сыграть 75 концертов в США и Европе.

Поэтому, концерт-фильм покажет все трудности и феерическое шоу Madame X. Все события в фильме будут происходить через альтер-эго артистки – Madame X, секретного агента, которая путешествует по миру, борется за свободу и "несет свет в темные места".

Фильм о Мадонне – Madame X: смотрите трейлер фильма онлайн