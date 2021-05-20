Певицу играет Дженнифер Хадсон, лауреат премии "Оскар" за работу в фильме "Девушки мечты". Перед своей смертью в 2018 году Арета Франклин лично утвердила актрису на главную роль в биографическом фильме – и первый трейлер "Respect" объясняет, почему. Хадсон так пронзительно поет хит "Respect", и ее голос так похож на вокал Франклин, что у вас пойдут мурашки по коже.
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Премьера байопика о жизни Ареты Франклин "Респект" анонсирована на август 2021 года.
Постер байопика о соул-королеве Арете Франклин / Metro Goldwyn Mayer
О чем расскажет сюжет фильма "Респект"
Сюжет фильма рассказывает о карьере певицы: начиная с периода, когда она еще подростком пела в баптистской церкви своего отца, и до того времени, когда Арета стала мировой звездой в середине 60-х, подписав контракт с Atlantic Records. Еще один ключевой момент байопика сосредоточен на вкладе певицы в движение за гражданские права.
"Респект" 2021: смотреть трейлер фильма
В картине также приняли участие такие актеры, как:
- Скай Дакота Тернер – молодая Арета
- Форест Уитакер – Ч.Л. Франклин
- Марлон Уайанс – Тед Уайт
- Одра МакДональд – Барбара Франклин
- Мэри Джей Блайдж – Дина Вашингтон
- Сейкон Сенгблох – Эмма Франклин
- Хейли Килгор-Кэролин Франклин и другие.
Кадр из фильма "уважение" / Deadline
Важное об Арете ФранклинАрета Фраклин умерла в 2018 году после долгой болезни. Ей было 76 лет, и до последнего она участвовала в работе над будущим фильмом. За свою карьеру Франклин получила 18 премий "Грэмми", а журнал Rolling Stone признал ее самой выдающейся певицей в истории.
Дженифер Хадсон в фильме "Респект" / Deadline