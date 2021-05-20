Певицу играет Дженнифер Хадсон, лауреат премии "Оскар" за работу в фильме "Девушки мечты". Перед своей смертью в 2018 году Арета Франклин лично утвердила актрису на главную роль в биографическом фильме – и первый трейлер "Respect" объясняет, почему. Хадсон так пронзительно поет хит "Respect", и ее голос так похож на вокал Франклин, что у вас пойдут мурашки по коже.

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Премьера байопика о жизни Ареты Франклин "Респект" анонсирована на август 2021 года.



Постер байопика о соул-королеве Арете Франклин / Metro Goldwyn Mayer

О чем расскажет сюжет фильма "Респект"

Сюжет фильма рассказывает о карьере певицы: начиная с периода, когда она еще подростком пела в баптистской церкви своего отца, и до того времени, когда Арета стала мировой звездой в середине 60-х, подписав контракт с Atlantic Records. Еще один ключевой момент байопика сосредоточен на вкладе певицы в движение за гражданские права.

"Респект" 2021: смотреть трейлер фильма

В картине также приняли участие такие актеры, как:

Скай Дакота Тернер – молодая Арета

Форест Уитакер – Ч.Л. Франклин

Марлон Уайанс – Тед Уайт

Одра МакДональд – Барбара Франклин

Мэри Джей Блайдж – Дина Вашингтон

Сейкон Сенгблох – Эмма Франклин

Хейли Килгор-Кэролин Франклин и другие.



Кадр из фильма "уважение" / Deadline

Важное об Арете Франклин Арета Фраклин умерла в 2018 году после долгой болезни. Ей было 76 лет, и до последнего она участвовала в работе над будущим фильмом. За свою карьеру Франклин получила 18 премий "Грэмми", а журнал Rolling Stone признал ее самой выдающейся певицей в истории.



Дженифер Хадсон в фильме "Респект" / Deadline