Співачку грає Дженніфер Гадсон, лауреат премії "Оскар" за роботу у фільмі "Дівчині мрії". Перед своєю смертю в 2018 році Арета Франклін особисто затвердила акторку на головну роль у біографічному фільмі – і перший трейлер Respect пояснює, чому. Хадсон так пронизливо співає хіт Respect, і її голос так схожий на вокал Франклін, що у вас підуть мурашки по шкірі.

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Прем'єра байопіку про життя Арети Франклін "Повага" анонсована на серпень 2021 року.

Постер байопіку про соул-королеву Арету Франклін / Metro Goldwyn Mayer

Про що розповість сюжет "Поваги"

Сюжет фільму розповідає про кар'єру співачки: починаючи з періоду, коли вона ще підлітком співала в баптистській церкві свого батька, і до того часу, коли Арета стала світовою зіркою в середині 60-х, підписавши контракт з Atlantic Records. Ще один ключовий момент байопіку зосереджений на внеску співачки в рух за громадянські права.

"Повага" 2021: дивитись трейлер фільму

В картині також взяли участь такі актори, як:

Скай Дакота Тернер – молода Арета

Форест Вітакер – Ч.Л. Франклін

Марлон Вейанс– Тед Вайт

Одра Макдональд – Барбара Франклін

Мері Джей Блайдж – Діна Вашингтон

Сейкон Сенгблох – Емма Франклін

Хейлі Кілгор – Керолін Франклін та інші.

Кадр з фільму "Повага" / Deadline

Важливе про Арету Франклін Арета Фраклін померла в 2018 році після довгої хвороби. Їй було 76 років, і до останнього вона брала участь в роботі над майбутнім фільмом. За свою кар'єру Франклін отримала 18 премій "Греммі", а журнал Rolling Stone визнав її найвидатнішою співачкою в історії.

Дженіфер Гадсон у фільмі "Повага" / Deadline