Сценарий сериала создан на основе романа украинской писательницы Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона". Над ним она работала более 10 лет.
Читайте также Оскароносные актеры, сыгравшие в фильмах об азартных играх
"Кофе с кардамоном": о чем будет рассказывать сериал
Нам покажут увлекательную и страстную историю, грешные чувства женатого польского шляхтича Адама и юной украинской сироты Анны. Это будет происходить на фоне революции 1848-1849 годов – "Весны народов".
Количество и график выхода серий
Сериал "Кофе с кардамоном" будет выходить на телеканале СТБ сразу по несколько серий с понедельника по четверг в 20:15. Историческая драма будет доступна в двух форматах, версию с более откровенными сценами на телевидении не покажут, но ее можно будет посмотреть на ютубе на официальном канале ленты.
- 1 и 2 серия – 20 декабря;
- 3 и 4 серия – 21 декабря;
- 5, 6 и 7 серия – 22 декабря;
- 8, 9 и 10 серия – 23 декабря.
Локации съемок
Сериал снимали в удивительных местах Украины, городах и селах. В фейсбуке СТБ сообщили, что команда очень серьезно отнеслась к локациям.
Каждая из них неповторима и прекрасно передает дух 19 века,
– сообщил СТБ в фейсбуке.
Локации съемок "Кофе с кардамоном" / Фото из фейсбука СТБ
Актерский состав
Главные роли в исторической драме сыграли украинская актриса театра и кино Елена Лавренюк и польский актер Павел Делонг. Кроме них, звездный состав пополнили:
- Тарас Цымбалюк;
- Анна Чесляк;
- Олег Стальчук;
- Леся Самаева;
- София Бровко;
- Анастасия Остреинова и другие.
"Кофе с кардамоном" 2021 год: тизер исторического украинского сериала