Сценарий сериала создан на основе романа украинской писательницы Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона". Над ним она работала более 10 лет.

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"Кофе с кардамоном": о чем будет рассказывать сериал

Нам покажут увлекательную и страстную историю, грешные чувства женатого польского шляхтича Адама и юной украинской сироты Анны. Это будет происходить на фоне революции 1848-1849 годов – "Весны народов".

Количество и график выхода серий

Сериал "Кофе с кардамоном" будет выходить на телеканале СТБ сразу по несколько серий с понедельника по четверг в 20:15. Историческая драма будет доступна в двух форматах, версию с более откровенными сценами на телевидении не покажут, но ее можно будет посмотреть на ютубе на официальном канале ленты.

1 и 2 серия – 20 декабря;

3 и 4 серия – 21 декабря;

5, 6 и 7 серия – 22 декабря;

8, 9 и 10 серия – 23 декабря.

Локации съемок

Сериал снимали в удивительных местах Украины, городах и селах. В фейсбуке СТБ сообщили, что команда очень серьезно отнеслась к локациям.

Каждая из них неповторима и прекрасно передает дух 19 века,

– сообщил СТБ в фейсбуке.

Локации съемок "Кофе с кардамоном" / Фото из фейсбука СТБ

Актерский состав

Главные роли в исторической драме сыграли украинская актриса театра и кино Елена Лавренюк и польский актер Павел Делонг. Кроме них, звездный состав пополнили:

Тарас Цымбалюк;

Анна Чесляк;

Олег Стальчук;

Леся Самаева;

София Бровко;

Анастасия Остреинова и другие.

"Кофе с кардамоном" 2021 год: тизер исторического украинского сериала