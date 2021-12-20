Сценарій серіалу створено на основі роману української письменниці Наталії Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону". Над ним вона працювала понад 10 років.

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"Кава з кардамоном": про що розповідатиме серіал

Нам покажуть захопливу та пристрасну історію, грішні почуття одруженого польського шляхтича Адама та юної української сироти Анни. Це все відбуватиметься на тлі революції 1848–1849 років – "Весни народів".

Кількість та графік виходу серій

Серіал "Кава з кардамоном" виходитиме на телеканалі СТБ одразу по декілька серій з понеділка по четвер о 20:15 годині. Історична драма буде доступна у двох форматах, версію з відвертішими сценами на телебаченні не покажуть, але її можна буде переглянути на ютубі на офіційному каналі стрічки.

1 і 2 серія – 20 грудня;

3 і 4 серія – 21 грудня;

5, 6 і 7 серія – 22 грудня;

8, 9 і 10 серія – 23 грудня.

Локації зйомок

Серіал знімали у дивовижних місцях України, у містах та селах. У фейсбуці СТБ повідомили, що команда дуже серйозно поставилася до локацій.

Кожна з них неповторна та чудово передає дух 19 століття,

– повідомила СТБ у фейсбуці.

Локації зйомок "Кави з кардамоном" / Фото з фейсбуку СТБ

Акторський склад

Головні ролі в історичній драмі зіграли українська акторка театру і кіно Олена Лавренюк та польський актор Павел Делонг. Окрім них, зірковий склад поповнили:

Тарас Цимбалюк;

Анна Чесляк;

Олег Стальчук;

Леся Самаєва;

Софія Бровко;

Анастасія Остреїнова та інші.

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