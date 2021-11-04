Мировая премьера ленты "Стоп-Земля" состоялась на Берлинском международном кинофестивале 1 марта 2021 года. Фильм был представлен во время конкурсной программы Generation 14plus Берлинале 2021.

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Достижения фильма "Стоп-Земля"

На 71-м Берлинале 2021 лента получила награду "Хрустальный медведь" юношеского жюри в представленной конкурсной программе;

На 12-м Одесском международном кинофестивале лента получила Гран-при от жюри фестиваля;

Также на ОМКФ 2021 "Стоп-Земля одержала победу в номинации "Лучший украинский полнометражный фильм";

Главный приз на кинофестивале в Германии Fünf Seen Filmpreis;

Картина одержала победу в трех номинациях премии "Киноколо" – 21 октября 2021 года: лучший игровой фильм, лучший сценарий и открытие года.

Стоит добавить, режиссер Екатерина Горностай стала лауреатом в номинации "Лучшая режиссерская работа" Одесского международного фестиваля в 2021 году, а также получила премию "Киноколо" в номинации "Лучшая режиссерская работа".

"Стоп-Земля": сюжет ленты

Нам предлагают историю о подростковой 16-летней Маше-школьнице из обычной киевской школы. Справляться с подростковыми трудностями восприятия жизни и избегать одиночества Маши помогают ее подруги. Вот накануне экзаменов Маша влюбляется в одноклассника Сашу. Теперь перед Машей стоит выбор: либо покинуть зону комфорта и признаться в чувствах, либо навсегда перечеркнуть для себя вероятную взаимную любовь.



Плакат фильма / Фото из Фейсбука фильма "Стоп-Земля"

Причина посетить кинотеатр

Посмотреть картину Екатерины Горностай стоит хотя бы потому, что она – единогласный победитель и фаворит в украинских кинокритиков, согласно рейтингу фильма на премии "Киноколо".

Окунуться в уникальный подростковый мир нам помогут непрофессиональные актеры – обычные школьники из столицы и столичных окраин, которые приняли участие в съемках фильма. Интересно, что с весны 2019 школьники занимались с профессионалами, чтобы научиться актерскому мастерству, сценической речи и навыкам драматургии. Со школьниками также занимались украинским языком, ведь режиссер обнаружила проблему: подавляющее большинство киевских подростков разговаривает на русском языке в быту. Чтобы герои разговаривали на украинском разговорном языке – это было искреннее желание Екатерины.

"Стоп-Земля" 2021: смотрите трейлер фильма