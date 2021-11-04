Світова прем'єра стрічки "Стоп-Земля" відбулась на Берлінському міжнародному кінофестивалі 1 березня 2021 року. Фільм був представлений під час конкурсної програми Generation 14plus Берлінале 2021.

До теми "СТОП-ЗЕМЛЯ" Каті Горностай отримав Гран-прі на ОМКФ 2021: про що стрічка

Здобутки фільму "Стоп-Земля"

На 71-му Берлінале 2021 стрічка отримала нагороду "Кришталевий ведмідь" юнацького журі у представленій конкурсній програмі;

На 12-му Одеському міжнародному кінофестивалі стрічка отримала Ґран-прі від журі фестивалю;

Також на ОМКФ 2021 "Стоп-Земля отримала перемогу у номінації "Найкращий український повнометражний фільм";

Головний приз на кінофестивалі у Німеччині Fünf Seen Filmpreis;

Картина здобула перемогу у трьох номінаціях премії "Кіноколо" – 21 жовтня 2021 року: найкращий ігровий фільм, найкращий сценарій та відкриття року.

Варто додати, режисерка Катерини Горностай стала лауреаткою у номінації "Найкраща режисерська робота" Одеського міжнародного фестивалю у 2021 році, а також здобула премію "Кіноколо" у номінації "Найкраща режисерська робота".

"Стоп-Земля": сюжет стрічки

Нам пропонують історію про підліткову 16-річну Машу-школярку зі звичайної київської школи. Справлятись із підлітковими труднощами сприйняття життя та уникати самотності Маші допомагають її подруги. Аж ось напередодні іспитів Маша закохується в однокласника Сашу. Тепер перед Машею стоїть вибір: або покинути зону комфорту і зізнатись у почуттях, або назавжди перекреслити для себе ймовірну взаємну любов.



Плакат фільму / Фото з фейсбуку фільму "Стоп-Земля"

Причина відвідати кінотеатр

Переглянути картину Катерини Горностай варто тільки тому, що наразі вона – одностайний переможець та фаворит в українських кінокритиків, згідно із рейтингом фільму на премії "Кіноколо".

Поринути в унікальний підлітковий світ нам допоможуть непрофесійні актори – звичайні школярі зі столиці та столичних околиць, які взяли участь у зйомках фільму. Цікаво, що від весни 2019 року школярі займались із професіоналами, аби навчитись акторської майстерності, сценічної мови та навичок драматургії. Зі школярами також займались українською мовою, адже режисерка виявила проблему: переважна більшість київських підлітків розмовляє російською мовою у побуті. Щоб герої розмовляли українською розмовною мовою, – це було щире бажання Катерини.

"Стоп-Земля" 2021: дивіться трейлер фільму