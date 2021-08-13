В кино на этой неделе как самые милые мультфильмы, так и приключенческие фильмы, триллеры, комедийные боевики и мелодрамы.

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На что пойти в кино 14 – 15 августа 2021 года

1. Щенячий патруль в кино

Период проката: 12 августа – 18 августа

Режиссер: Кэллан Брункер

Рейтинг IMDb: 7,4

Семейный мультфильм расскажет о веселых приключениях команды щенков – Щенячьего патруля. Они сделают все, чтобы в том месте было комфортно жить – они перевоплощаются в пожарных, спасателей, полицейских – смотря, от чего нужно уберечь людей. Конечно, не все так прекрасно – они имеют врагов.

"Щенячий патруль в кино" основывается на одноименном канадском сериале. Впервые мир увидел маленьких щенков в 2013 году, с тех пор сумел стать одним из самых популярных детских мультфильмов, который транслируют в 160-х странах мира. По мотивам мультфильма создано множество игрушек и видеоигр. Сериал насчитывает 8 сезонов, 208 серий.

Щенячий патруль в кино 2021: смотрите трейлер

2. Не дыши 2

Период проката: 12 августа 2021 – 18 августа

Режиссер: Родольфо Саягес

В главных ролях: Стивен Лэнг, Бобби Шофилд, Рокки Уильямс, Стеффан Родри, Адам Янг

Рейтинг IMDb: 6,7

Слепой дедушка живет как можно дальше от людей и воспитывает 11-летнюю внучку. Он, хоть и полностью не видит, учит ребенка защищать себя и в любой критической ситуации найдет выход. Однажды трое парней врываются в их дом и похищают девочку. Старенький отправляется на поиски по своим правилам.

Первая часть хоррора вышла в 2016 году. Над продолжением работали те же режиссеры, сценаристы и продюсеры.

"Не дыши 2": смотрите трейлер

3. Персонаж

Период проката: 12 августа – 1 сентября

Режиссер: Шон Леви

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Тайка Вайтити, Джоди Комер, Джо Кири, Лил Рел Ховери, Уткарш Амбудкар

Рейтинг IMDb: 7,7

Обычный парень, который работает в банке, живет спокойной жизнью. Впрочем, однажды случилось невозможное – его банк грабят 17 раз подряд! Главный герой понимает, что это все не просто так, а чей-то крутой реализованный план или видеоигра, в которой он становится на второй план. Как обратно попасть в реальность и возможно ли это – узнаете после просмотра ленты.

Фантастический комедийный боевик снял Шон Леви, он же создатель ленты "Ночь в музее", которую высоко оценили критики и зрители. Главный герой – Райан Рейнольдс – признался журналистам, что ни один проект не увлекал его так сильно со времен работы над "Дэдпулом".

"Персонаж" 2021: смотрите трейлер