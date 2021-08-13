У кіно цього тижня як наймиліші мультфільми, так і пригодницькі фільми, трилери, комедійні бойовики та мелодрами.

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На що піти в кіно 14 – 15 серпня 2021 року

1. Щенячий патруль у кіно

Період прокату: 12 серпня – 18 серпня

Режисер: Келлан Брункер

Рейтинг IMDb: 7,4

Сімейний мультфільм розповість веселі пригоди команди цуценят – Щенячого патруля. Вони зроблять усе, щоб у місці було комфортно жити – вони перевтілюються у пожежників, рятувальників, полісменів – зважаючи, від чого треба вберегти людей. Звісно, не все так прекрасно – вони мають ворогів.

"Щенячий патруль у кіно" ґрунтується на однойменному канадському серіалі. Вперше світ побачив маленьких цуциків у 2013 році, відтоді зумів стати одним із найпопулярніших дитячих мультфільмів, який транслюють у 160-х країнах світу. За мотивами мультфільму створено безліч іграшок та відеоігор. Серіал налічує 8 сезонів, 208 серій.

Щенячий патруль у кіно 2021: дивіться трейлер

2. Не дихай 2

Період прокату: 12 серпня 2021 – 18 серпня

Режисер: Родо Саягес

У головних ролях: Стівен Ленг, Боббі Шофілд, Роккі Вільямс, Стефан Родрі, Адам Янг

Рейтинг IMDb: 6,7

Сліпий дідусь живе якомога далі від людей і виховує 11-річну онуку. Він, хоч і повністю не бачить, – вчить дитину захищати себе і у будь-якій критичній ситуації знайде вихід. Одного разу, троє молодиків вриваються у їхній будинок і викрадають дівчинку. Старенький вирушає на пошуки за своїми правилами.

Перша частина хорору вийшла у 2016 році. Наж продовженням працювали ті ж режисери, сценаристи та продюсери.

"Не дихай 2": дивіться трейлер

3. Персонаж

Період прокату: 12 серпня – 1 вересня

Режисер: Шон Леві

У головних ролях: Раян Рейнольдс, Тайка Вайтіті, Джоді Комер, Джо Кірі, Ліл Релл Говері, Уткарш Амбудкар

Рейтинг IMDb: 7,7

Звичайний хлопець, який працює в банку, живе спокійним життям. Втім, одного дня сталося неможливе – його банк грабують 17 разів поспіль! Головний герой розуміє, що це все не просто так, а чийсь крутий зреалізований план чи відеогра, у якій він стає на другий план. Як назад потрапити в реальність і чи можливо це – дізнаєтеся після перегляду стрічки.

Фантастичний комедійний бойовик зняв Шон Леві, він же творець стрічки "Ніч в музеї", які схвально оцінили критики та глядачі.Головний герой Раян Рейнольдс зізнався журналістам, що жоден проєкт не захоплював його так сильно з часів роботи над "Дедпулом".

"Персонаж" 2021: дивіться трейлер