"Персонаж", "Щенячий патруль", "Не дыши 2": на что пойти в кино в эти выходные
Источник:24 канал
Рабочая неделя подошла к концу и так хочется отдохнуть на выходных. Редакция Кино 24 подготовила для вас обзор самых ожидаемых фильмов, которые в эти дни вышли в кинотеатрах.
В кино на этой неделе как самые милые мультфильмы, так и приключенческие фильмы, триллеры, комедийные боевики и мелодрамы.
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На что пойти в кино 14 – 15 августа 2021 года
1. Щенячий патруль в киноПериод проката: 12 августа – 18 августа
Режиссер: Кэллан Брункер
Рейтинг IMDb: 7,4
Семейный мультфильм расскажет о веселых приключениях команды щенков – Щенячьего патруля. Они сделают все, чтобы в том месте было комфортно жить – они перевоплощаются в пожарных, спасателей, полицейских – смотря, от чего нужно уберечь людей. Конечно, не все так прекрасно – они имеют врагов.
"Щенячий патруль в кино" основывается на одноименном канадском сериале. Впервые мир увидел маленьких щенков в 2013 году, с тех пор сумел стать одним из самых популярных детских мультфильмов, который транслируют в 160-х странах мира. По мотивам мультфильма создано множество игрушек и видеоигр. Сериал насчитывает 8 сезонов, 208 серий.
Щенячий патруль в кино 2021: смотрите трейлер
2. Не дыши 2Период проката: 12 августа 2021 – 18 августа
Режиссер: Родольфо Саягес
В главных ролях: Стивен Лэнг, Бобби Шофилд, Рокки Уильямс, Стеффан Родри, Адам Янг
Рейтинг IMDb: 6,7
Слепой дедушка живет как можно дальше от людей и воспитывает 11-летнюю внучку. Он, хоть и полностью не видит, учит ребенка защищать себя и в любой критической ситуации найдет выход. Однажды трое парней врываются в их дом и похищают девочку. Старенький отправляется на поиски по своим правилам.
Первая часть хоррора вышла в 2016 году. Над продолжением работали те же режиссеры, сценаристы и продюсеры.
"Не дыши 2": смотрите трейлер
3. ПерсонажПериод проката: 12 августа – 1 сентября
Режиссер: Шон Леви
В главных ролях: Райан Рейнольдс, Тайка Вайтити, Джоди Комер, Джо Кири, Лил Рел Ховери, Уткарш Амбудкар
Рейтинг IMDb: 7,7
Обычный парень, который работает в банке, живет спокойной жизнью. Впрочем, однажды случилось невозможное – его банк грабят 17 раз подряд! Главный герой понимает, что это все не просто так, а чей-то крутой реализованный план или видеоигра, в которой он становится на второй план. Как обратно попасть в реальность и возможно ли это – узнаете после просмотра ленты.
Фантастический комедийный боевик снял Шон Леви, он же создатель ленты "Ночь в музее", которую высоко оценили критики и зрители. Главный герой – Райан Рейнольдс – признался журналистам, что ни один проект не увлекал его так сильно со времен работы над "Дэдпулом".
"Персонаж" 2021: смотрите трейлер