Компания Paramount изменила даты премьер своих новых фильмов. Когда ждать релиз "Миссии невыполнимой 7", "Лучшего стрелка 2", "Звездного пути" и других новинок студии – узнавайте в материале.

Пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в планы Голливуда. Поскольку часть кинотеатров остается закрытым, компания Paramount внесла изменения в график премьер 2021 – 2023 года.

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В частности, сторонники Тома Круза с опозданием увидят ленты "Лучший стрелок 2" и "Миссия невыполнима 7". Также выход фэнтези "Подземелье и Драконы" , что уже привлекает немалое внимание прессы из-за актерский состав, зрители смогут посмотреть не раньше 2023 года.

Новые даты премьер фильмов Paramount:

"Кролик Петрик: Побег в город" – 18 июля 2021 года

"Снейк Айз" – 23 июля 2021 года

года "Чудаки 4" – 22 октября 2021 года

года "Топ Ган: Мэверик" – 19 ноября 2021 года

– 19 года "Миссия невыполнима 7" – 27 мая 2022 года

года Bee Gees – 4 ноября 2022 года

года "Подземелье и Драконы" – 3 марта 2023 года

года "Миссия невыполнима 8" – 7 июля 2023 года

года "Звездный путь" – 9 июня 2023 года

года "Уменьшение Тригорна" – 10 ноября 2023 года

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