Премьеры "Миссии невыполнимой 7", "Звездного пути" и других фильмов перенесли: новые даты
Компания Paramount изменила даты премьер своих новых фильмов. Когда ждать релиз "Миссии невыполнимой 7", "Лучшего стрелка 2", "Звездного пути" и других новинок студии – узнавайте в материале.
Источник:Deadline
Пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в планы Голливуда. Поскольку часть кинотеатров остается закрытым, компания Paramount внесла изменения в график премьер 2021 – 2023 года.
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В частности, сторонники Тома Круза с опозданием увидят ленты "Лучший стрелок 2" и "Миссия невыполнима 7". Также выход фэнтези "Подземелье и Драконы", что уже привлекает немалое внимание прессы из-за актерский состав, зрители смогут посмотреть не раньше 2023 года.
Новые даты премьер фильмов Paramount:
- "Кролик Петрик: Побег в город" – 18 июля 2021 года
- "Снейк Айз" – 23 июля 2021 года
- "Чудаки 4" – 22 октября 2021 года
- "Топ Ган: Мэверик" – 19 ноября 2021 года
- "Миссия невыполнима 7" – 27 мая 2022 года
- Bee Gees – 4 ноября 2022 года
- "Подземелье и Драконы" – 3 марта 2023 года
- "Миссия невыполнима 8" – 7 июля 2023 года
- "Звездный путь" – 9 июня 2023 года
- "Уменьшение Тригорна" – 10 ноября 2023 года
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