Все привыкли видеть Хью Гранта в роли привлекательного ловеласа, которым восхищаются женщины. Однако теперь актер стремительно меняет это амплуа: в фильме "Подземелье и Драконы" он сыграет главного злодея.

Хью Гранта утвердили на роль антагониста Форда Флетчера, который появился в мультсериале "Подземелье и драконы" в 1980-х годах. Больше деталей авторы проекту – режиссеры Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли – решили не рассекречивать.

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Интересно, что за последние годы Хью Грант все больше выбирает противоречащих и сложных героев, отходя от ролей ловеласа. Это ярко доказывают ленты "От ы грать назад" и "Джентльмены". Поэтому никто и не сомневается, что в новом фильме "Подземелье и Драконы" актер отлично сыграет злодея.



Хью Грант сыграет в фильме "Подземелье и Драконы" / Фото Screen Rant

"Подземелье и Драконы": что известно о фильме

Фильм от Paramount Pictures станет экранизацией знаменитой игры "Подземелья и Драконы". В ней ход и развитие событий задает один игрок, которого называют Повелитель. Игрокам нужно пройти подземелья с драконами, где их ждет немало опасностей. Благодаря игровому кубику игроки делают ходы и продвигаются к финалу, используя свои фантастические способности для преодоления препятствий. Именно эта идея, вероятно, и станет основой для нового голливудского экшна.

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Сейчас авторы ленты не подтверждают эти слухи, держа в секрете сценарий "Подземелье и драконы". А вот актерский состав фильма становится известен. В фильме сыграют:

Хью Грант

Крис Пайн

Страница регги

София Лиллис

Мишель Родригес

Джастис Смит