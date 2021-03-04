Всі звикли бачити Г'ю Гранта у ролі привабливого ловеласа, яким зачаровуються жінки. Однак тепер актор стрімко змінює це амплуа: у фільмі "Підземелля та Дракони" він зіграє головного лиходія.

Г'ю Гранта затвердили на роль антагоніста Форда Флетчера, який з'явився у мультсеріалі "Підземелля та Дракони" у 1980-их роках. Більше деталей автори проєкту – режисери Джонатан Голдштейн і Джон Френсіс Дейлі – вирішили не розсекречувати.

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Цікаво, що за останні роки Г'ю Грант дедалі більше обирає суперечних і непростих героїв, відходячи від ролей ловеласа. Це яскраво доводять стрічки "Відіграти назад" і "Джентльмени". Відтак ніхто й не сумнівається, що у новому фільмі "Підземелля та Дракони" актор неперевершено зіграє лиходія.



Г'ю Грант зіграє у фільмі "Підземелля та Дракони" / Фото Screen Rant

"Підземелля та Дракони": що відомо про фільм

Фільм від Paramount Pictures стане екранізацією знаменитої гри "Підземелля та Дракони". У ній хід і розвиток подій задає один гравець, якого називають Повелитель. Гравцям потрібно пройти підземелля з драконами, де на них чекає чимало небезпек. Завдяки гральному кубику гравці роблять ходи та просуваються до фіналу, використовуючи свої фантастичні здібності для подолання перешкод. Саме ця ідея, ймовірно, і стане основою для нового голлівудського екшну.

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Наразі автори стрічки не підтверджують ці чутки, тримаючи у секреті сценарій "Підземелля та Дракони". А от акторський склад фільму поступово стає відомий. У стрічці зіграють:

Г'ю Грант

Кріс Пайн

Реге Пейдж

Софія Лілліс

Мішель Родрігес

Джастіс Сміт

Прем'єра "Підземелля та Дракони" очікується 27 травня 2022 року. Однак ця дата може змінитись через пандемію коронавірусу.