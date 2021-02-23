После непревзойденного перевоплощения в Маргарет Тэтчер актриса Джиллиан Андерсон получила приглашение в еще один исторический проект. Красавица превратится в Элеонор Рузвельт в новом сериале.

Известно, что компания Showtime возьмется за экранизацию сериала "Первые леди". И здесь Джиллиан Андерсон вновь сыграет ключевую фигуру – жену американского президента Франклина Делано Рузвельта.

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Сериал станет своеобразной антологией, в которой переосмыслят историю США. Все события в Белом доме покажут благодаря непревзойденным первым леди, которые иногда кажутся не такими влиятельными персонами в политике.

Съемки "Первых леди" начнутся до конца 2021 года. Поэтому авторы проекту уже утвердили актерский состав сериала, который вызывает только восторг. Главные роли в сериале получили:

Джиллиан Андерсон – Элеонора Рузвельт

Виола Дэвис – Мишель Обама

Мишель Пфайффер – Бетти Форд

"Джиллиан Андерсон – актриса с удивительным диапазоном и выдающимся талантом. Она – идеальный выбор, чтобы дополнить это мощное трио актрис, которое превратится в культовых женщин", – рассказал представитель кинокомпании.



Джиллиан Андерсон сыграет Элеонору Рузвельт / Фото Deadline

Джиллиан Андерсон в "Короне"

Неудивительно, что кинопроизводители отдали именно Джиллиан Андерсон главную роль в сериале "Первые леди". Эта актриса недавно доказала, что играть сильных женщин в политике она может великолепно. Речь идет о 4 сезоне "Короны", который презентовали в конце 2020 года. Андерсон отлично перевоплотилась в Маргарет Тэтчер, передав стойкость "железной леди" даже в общении с королевой.

Лента получила бешеную популярность, а ее актеры – номинации на престижные премии. Сейчас Джиллиан Андерсон претендует на Золотой глобус. Церемония вручения премии состоится уже 28 февраля, поэтому через несколько дней станет известно, станет ли эта непревзойденная актриса лауреатом престижной награды.

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