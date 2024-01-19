Узнайте в материале, за какие награды будет соревноваться "20 дней в Мариуполе" и какой фильм собрал наибольшее количество номинаций в этом году.
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Объявили список номинантов BAFTA 2024: кто будет бороться за победу
У фильма "Оппенгеймер" наибольшее количество номинаций на премию – 13 возможностей получить признание. Лента будет бороться за победу в таких категориях как лучший фильм, режиссура, главная мужская роль и актер второго плана. Главную роль в этом фильме сыграл Киллиан Мерфи, и это может стать его первой наградой BAFTA.
Немного отставая за ним по количеству номинаций – фильм "Бедолахи", попавший аж в 11 списков.
Украинский фильм ранее успешно попал в лонглист премии BAFTA в двух ключевых категориях: "Лучший документальный фильм" и "Фильм на иностранном языке". В конце концов 18 января стало известно, что лента будет бороться за победу в этих двух категориях.
"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма
Премия BAFTA 2024: список номинантов
"Самый лучший фильм"
- "Анатомия падения";
- "Оставленные";
- "Убийцы цветочного полнолуния";
- "Оппенгеймер";
- "Бедолахи".
"Лучший режиссер"
- Эндрю Гейг;
- Жюстин Трие;
- Александр Пейн;
- Брэдли Купер;
- Кристофер Нолан;
- Джонатан Глейзер.
"Лучший актер"
- Брэдли Купер;
- Колман Доминго;
- Пол Джаматти;
- Барри Кеоган;
- Киллиан Мерфи;
- Тео Ю.
"Лучшая актриса"
- Фэнтейжа Баррино;
- Сандро Гюллер;
- Кэри Маллиган;
- Вивиан Опара;
- Марго Робби;
- Эмма Стоун.
"Лучший оригинальный сценарий"
- "Анатомия падения";
- "Оставленные";
- "Маэстро";
- "Минувшие жизни".
"Лучший адаптированный сценарий"
- "Мы все чужие";
- "Американское чтиво";
- "Оппенгеймер";
- "Бедолахи";
- "Зона интереса".
Полный список номинантов можно увидеть на сайте премии.