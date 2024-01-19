Узнайте в материале, за какие награды будет соревноваться "20 дней в Мариуполе" и какой фильм собрал наибольшее количество номинаций в этом году.

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Объявили список номинантов BAFTA 2024: кто будет бороться за победу

У фильма "Оппенгеймер" наибольшее количество номинаций на премию – 13 возможностей получить признание. Лента будет бороться за победу в таких категориях как лучший фильм, режиссура, главная мужская роль и актер второго плана. Главную роль в этом фильме сыграл Киллиан Мерфи, и это может стать его первой наградой BAFTA.

Немного отставая за ним по количеству номинаций – фильм "Бедолахи", попавший аж в 11 списков.

Украинский фильм ранее успешно попал в лонглист премии BAFTA в двух ключевых категориях: "Лучший документальный фильм" и "Фильм на иностранном языке". В конце концов 18 января стало известно, что лента будет бороться за победу в этих двух категориях.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Премия BAFTA 2024: список номинантов

"Самый лучший фильм"

"Анатомия падения";

"Оставленные";

"Убийцы цветочного полнолуния";

"Оппенгеймер";

"Бедолахи".

"Лучший режиссер"

Эндрю Гейг;

Жюстин Трие;

Александр Пейн;

Брэдли Купер;

Кристофер Нолан;

Джонатан Глейзер.

"Лучший актер"

Брэдли Купер;

Колман Доминго;

Пол Джаматти;

Барри Кеоган;

Киллиан Мерфи;

Тео Ю.

"Лучшая актриса"

Фэнтейжа Баррино;

Сандро Гюллер;

Кэри Маллиган;

Вивиан Опара;

Марго Робби;

Эмма Стоун.

"Лучший оригинальный сценарий"

"Анатомия падения";

"Оставленные";

"Маэстро";

"Минувшие жизни".

"Лучший адаптированный сценарий"

"Мы все чужие";

"Американское чтиво";

"Оппенгеймер";

"Бедолахи";

"Зона интереса".

Полный список номинантов можно увидеть на сайте премии.