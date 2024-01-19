Узнайте в материале, за какие награды будет соревноваться "20 дней в Мариуполе" и какой фильм собрал наибольшее количество номинаций в этом году.

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Объявили список номинантов BAFTA 2024: кто будет бороться за победу

У фильма "Оппенгеймер" наибольшее количество номинаций на премию – 13 возможностей получить признание. Лента будет бороться за победу в таких категориях как лучший фильм, режиссура, главная мужская роль и актер второго плана. Главную роль в этом фильме сыграл Киллиан Мерфи, и это может стать его первой наградой BAFTA.

Немного отставая за ним по количеству номинаций – фильм "Бедолахи", попавший аж в 11 списков.

Украинский фильм ранее успешно попал в лонглист премии BAFTA в двух ключевых категориях: "Лучший документальный фильм" и "Фильм на иностранном языке". В конце концов 18 января стало известно, что лента будет бороться за победу в этих двух категориях.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Премия BAFTA 2024: список номинантов

"Самый лучший фильм"

  • "Анатомия падения";
  • "Оставленные";
  • "Убийцы цветочного полнолуния";
  • "Оппенгеймер";
  • "Бедолахи".

"Лучший режиссер"

  • Эндрю Гейг;
  • Жюстин Трие;
  • Александр Пейн;
  • Брэдли Купер;
  • Кристофер Нолан;
  • Джонатан Глейзер.

"Лучший актер"

  • Брэдли Купер;
  • Колман Доминго;
  • Пол Джаматти;
  • Барри Кеоган;
  • Киллиан Мерфи;
  • Тео Ю.

"Лучшая актриса"

  • Фэнтейжа Баррино;
  • Сандро Гюллер;
  • Кэри Маллиган;
  • Вивиан Опара;
  • Марго Робби;
  • Эмма Стоун.

"Лучший оригинальный сценарий"

  • "Анатомия падения";
  • "Оставленные";
  • "Маэстро";
  • "Минувшие жизни".

"Лучший адаптированный сценарий"

  • "Мы все чужие";
  • "Американское чтиво";
  • "Оппенгеймер";
  • "Бедолахи";
  • "Зона интереса".

Полный список номинантов можно увидеть на сайте премии.