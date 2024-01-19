Дізнайтесь в матеріалі, за які нагороди змагатиметься "20 днів у Маріуполі" та який фільм зібрав найбільшу кількість номінацій цього року.

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Оголосили список номінантів BAFTA 2024: хто змагатиметься за перемогу

Фільм "Оппенгеймер" має найбільшу кількість номінацій на премію – 13 можливостей отримати визнання. Стрічка буде боротися за перемогу у таких категоріях, як найкращий фільм, режисура, головна чоловіча роль та актор другого плану. Головну роль у цьому фільмі виконав Кілліан Мерфі, і це може стати його першою нагородою BAFTA.

Трошки відстаючи за ним за кількістю номінацій – фільм "Бідолахи", який потрапив аж в 11 списків.

Український фільм раніше успішно потрапив до лонгліста премії BAFTA у двох ключових категоріях: "Найкращий документальний фільм" та "Фільм іноземною мовою". Зрештою, 18 січня стало відомо, що стрічка боротиметься за перемогу у цих двох категоріях.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Премія BAFTA 2024: список номінантів

"Найкращий фільм"

  • "Анатомія падіння";
  • "Залишені";
  • "Вбивці квіткової повні";
  • "Оппенгеймер";
  • "Бідолахи".

"Найкращий режисер"

  • Ендрю Гейґ;
  • Жюстін Тріє;
  • Александр Пейн;
  • Бредлі Купер;
  • Крістофер Нолан;
  • Джонатан Глейзер.

"Найкращий актор"

  • Бредлі Купер;
  • Колман Домінго;
  • Пол Джаматті;
  • Баррі Кеоган;
  • Кілліан Мерфі;
  • Тео Ю.

"Найкраща акторка"

  • Фентейжа Барріно;
  • Сандра Гюллер;
  • Кері Малліган;
  • Вівіан Опара;
  • Марго Роббі;
  • Емма Стоун.

"Найкращий оригінальний сценарій"

  • "Анатомія падіння";
  • "Залишені";
  • "Маестро";
  • "Минулі життя".

"Найкращий адаптований сценарій"

  • "Ми всі чужі";
  • "Американське чтиво";
  • "Оппенгеймер";
  • "Бідолахи";
  • "Зона інтересу".

Повний список номінантів можна побачити на сайті премії.