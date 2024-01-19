Дізнайтесь в матеріалі, за які нагороди змагатиметься "20 днів у Маріуполі" та який фільм зібрав найбільшу кількість номінацій цього року.
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Оголосили список номінантів BAFTA 2024: хто змагатиметься за перемогу
Фільм "Оппенгеймер" має найбільшу кількість номінацій на премію – 13 можливостей отримати визнання. Стрічка буде боротися за перемогу у таких категоріях, як найкращий фільм, режисура, головна чоловіча роль та актор другого плану. Головну роль у цьому фільмі виконав Кілліан Мерфі, і це може стати його першою нагородою BAFTA.
Трошки відстаючи за ним за кількістю номінацій – фільм "Бідолахи", який потрапив аж в 11 списків.
Український фільм раніше успішно потрапив до лонгліста премії BAFTA у двох ключових категоріях: "Найкращий документальний фільм" та "Фільм іноземною мовою". Зрештою, 18 січня стало відомо, що стрічка боротиметься за перемогу у цих двох категоріях.
"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму
Премія BAFTA 2024: список номінантів
"Найкращий фільм"
- "Анатомія падіння";
- "Залишені";
- "Вбивці квіткової повні";
- "Оппенгеймер";
- "Бідолахи".
"Найкращий режисер"
- Ендрю Гейґ;
- Жюстін Тріє;
- Александр Пейн;
- Бредлі Купер;
- Крістофер Нолан;
- Джонатан Глейзер.
"Найкращий актор"
- Бредлі Купер;
- Колман Домінго;
- Пол Джаматті;
- Баррі Кеоган;
- Кілліан Мерфі;
- Тео Ю.
"Найкраща акторка"
- Фентейжа Барріно;
- Сандра Гюллер;
- Кері Малліган;
- Вівіан Опара;
- Марго Роббі;
- Емма Стоун.
"Найкращий оригінальний сценарій"
- "Анатомія падіння";
- "Залишені";
- "Маестро";
- "Минулі життя".
"Найкращий адаптований сценарій"
- "Ми всі чужі";
- "Американське чтиво";
- "Оппенгеймер";
- "Бідолахи";
- "Зона інтересу".
Повний список номінантів можна побачити на сайті премії.