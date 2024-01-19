Дізнайтесь в матеріалі, за які нагороди змагатиметься "20 днів у Маріуполі" та який фільм зібрав найбільшу кількість номінацій цього року.

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Оголосили список номінантів BAFTA 2024: хто змагатиметься за перемогу

Фільм "Оппенгеймер" має найбільшу кількість номінацій на премію – 13 можливостей отримати визнання. Стрічка буде боротися за перемогу у таких категоріях, як найкращий фільм, режисура, головна чоловіча роль та актор другого плану. Головну роль у цьому фільмі виконав Кілліан Мерфі, і це може стати його першою нагородою BAFTA.

Трошки відстаючи за ним за кількістю номінацій – фільм "Бідолахи", який потрапив аж в 11 списків.

Український фільм раніше успішно потрапив до лонгліста премії BAFTA у двох ключових категоріях: "Найкращий документальний фільм" та "Фільм іноземною мовою". Зрештою, 18 січня стало відомо, що стрічка боротиметься за перемогу у цих двох категоріях.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Премія BAFTA 2024: список номінантів

"Найкращий фільм"

"Анатомія падіння";

"Залишені";

"Вбивці квіткової повні";

"Оппенгеймер";

"Бідолахи".

"Найкращий режисер"

Ендрю Гейґ;

Жюстін Тріє;

Александр Пейн;

Бредлі Купер;

Крістофер Нолан;

Джонатан Глейзер.

"Найкращий актор"

Бредлі Купер;

Колман Домінго;

Пол Джаматті;

Баррі Кеоган;

Кілліан Мерфі;

Тео Ю.

"Найкраща акторка"

Фентейжа Барріно;

Сандра Гюллер;

Кері Малліган;

Вівіан Опара;

Марго Роббі;

Емма Стоун.

"Найкращий оригінальний сценарій"

"Анатомія падіння";

"Залишені";

"Маестро";

"Минулі життя".

"Найкращий адаптований сценарій"

"Ми всі чужі";

"Американське чтиво";

"Оппенгеймер";

"Бідолахи";

"Зона інтересу".

Повний список номінантів можна побачити на сайті премії.