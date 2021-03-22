Состоялась 73 церемония награждения премии Гильдии сценаристов (WGA Awards). Она была самой короткой за всю свою историю.

Церемонии награждения WGA обычно длятся долго – около трех или четырех часов. Шоу Гильдии режиссеров обычно наполнены стенд-апами ведущего, политическими выступлениями лауреатов и веселыми моментами со сценаристами и актерами.

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Но в этом году церемонию вручения наград WGA записывали предварительно и она продолжалась всего 90 минут.

Кстати, гильдия сценаристов известна своими жесткими правилами. Далеко не все проекты могут претендовать на награду.

Да, номинации на премию гильдии допускаются сценарии, произведенные под юрисдикцией WGA или в пределах коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании. Именно поэтому в этом списке нет некоторых номинантов, которые фигурируют в других престижных премиях, в частности: "Минари", "Земля кочевников" или "Манк".

Список лауреатов премии WGA

Оригинальный сценарий – "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman)

Адаптированный сценарий – "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm)

Сценарий документального фильма – "Диссидент" (The Dissident)

Победители в основных телевизионных категориях

Драматический сериал – "Корона" (The Crown)

Комедийный сериал – "Тед Лассо" (Ted Lasso)

Новый сериал – "Тед Лассо" (Ted Lasso)

Оригинальный сценарий сериала – "Мисис Америка" (Mrs. America)

Адаптированный сценарий сериала – "Ход королевы" (The Queen's Gambit)

Лучший сценарий к анимационному сериалу – "Конь БоДжек", эпизод "Ксерокс от ксерокса" (BoJack Horseman, "Xerox of a Xerox")