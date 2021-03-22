Гильдия сценаристов объявила победителей премии WGA Awards-2021
Состоялась 73 церемония награждения премии Гильдии сценаристов (WGA Awards). Она была самой короткой за всю свою историю.
Источник:Deadline
Церемонии награждения WGA обычно длятся долго – около трех или четырех часов. Шоу Гильдии режиссеров обычно наполнены стенд-апами ведущего, политическими выступлениями лауреатов и веселыми моментами со сценаристами и актерами.
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Но в этом году церемонию вручения наград WGA записывали предварительно и она продолжалась всего 90 минут.
Кстати, гильдия сценаристов известна своими жесткими правилами. Далеко не все проекты могут претендовать на награду.
Да, номинации на премию гильдии допускаются сценарии, произведенные под юрисдикцией WGA или в пределах коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании. Именно поэтому в этом списке нет некоторых номинантов, которые фигурируют в других престижных премиях, в частности: "Минари", "Земля кочевников" или "Манк".
Список лауреатов премии WGA
- Оригинальный сценарий – "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman)
- Адаптированный сценарий – "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm)
- Сценарий документального фильма – "Диссидент" (The Dissident)
Победители в основных телевизионных категориях
- Драматический сериал – "Корона" (The Crown)
- Комедийный сериал – "Тед Лассо" (Ted Lasso)
- Новый сериал – "Тед Лассо" (Ted Lasso)
- Оригинальный сценарий сериала – "Мисис Америка" (Mrs. America)
- Адаптированный сценарий сериала – "Ход королевы" (The Queen's Gambit)
- Лучший сценарий к анимационному сериалу – "Конь БоДжек", эпизод "Ксерокс от ксерокса" (BoJack Horseman, "Xerox of a Xerox")
К слову, уже совсем скоро должна состояться главная кинопремия года – Оскар. В этом году из-за пандемии коронавируса ее перенесли аж на 25 апреля. Формат проведения также несколько изменится – право на персональное посещение шоу получат только претенденты на премию, их гости и ведущие. Каких-либо дополнительных мероприятий или вечеринок проводить не будут. Так же как и ежегодного розыгрыша билетов.
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