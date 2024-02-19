Вчера, 18 февраля, свой список лучших также объявила премия BAFTA-2024. А теперь смотрите, какие фильмы и сериалы выделили на People's Choice Awards-2024.
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Лучшие фильмы 2023 года
- Фильм года – "Барби"
- Боевик года – "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях"
- Комедия года – "Барби"
- Драма года – "Оппенгеймер"
"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма
Лучшие сериалы 2023 года
- Сериал года – "Анатомия Грей"
- Комедийный сериал года – "Убийства в одном здании"
- Драматический сериал года – "Последние из нас"
- Научно-фантастический или фэнтезийный сериал года – "Локи"
"Анатомия Грей": смотрите онлайн трейлер сериала
Лучшие актеры 2023 года
- Актер года – Райан Гослинг, "Барби"
- Актриса года – Марго Робби, "Барби"
- Звезда боевика – Рэйчел Зеглер, "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях"
- Звезда комедии – Дженнифер Лоуренс, "Без обид"
- Звезда драмы – Дженна Ортега, "Крик 6"
- Лучший актер года в сериале – Педро Паскаль, "Последние из нас"
- Лучшая актриса года в сериале – Селена Гомес, "Убийства в одном здании"
- Звезда комедийного сериала – Джереми Аллен Уайт, "Медведь"
- Звезда драматического сериала – Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу"