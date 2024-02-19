Вчера, 18 февраля, свой список лучших также объявила премия BAFTA-2024. А теперь смотрите, какие фильмы и сериалы выделили на People's Choice Awards-2024.

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Лучшие фильмы 2023 года

  • Фильм года – "Барби"
  • Боевик года – "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях"
  • Комедия года – "Барби"
  • Драма года – "Оппенгеймер"

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

Лучшие сериалы 2023 года

  • Сериал года – "Анатомия Грей"
  • Комедийный сериал года – "Убийства в одном здании"
  • Драматический сериал года – "Последние из нас"
  • Научно-фантастический или фэнтезийный сериал года – "Локи"

"Анатомия Грей": смотрите онлайн трейлер сериала

Лучшие актеры 2023 года

  • Актер года – Райан Гослинг, "Барби"
  • Актриса года – Марго Робби, "Барби"
  • Звезда боевика – Рэйчел Зеглер, "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях"
  • Звезда комедии – Дженнифер Лоуренс, "Без обид"
  • Звезда драмы – Дженна Ортега, "Крик 6"
  • Лучший актер года в сериале – Педро Паскаль, "Последние из нас"
  • Лучшая актриса года в сериале – Селена Гомес, "Убийства в одном здании"
  • Звезда комедийного сериала – Джереми Аллен Уайт, "Медведь"
  • Звезда драматического сериала – Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу"