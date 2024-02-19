Вчора, 18 лютого, свій список найкращих також оголосила премія BAFTA-2024. А тепер дивіться, які фільми та серіали виокремили на People's Choice Awards-2024.

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Найкращі фільми 2023 року

  • Фільм року – "Барбі"
  • Бойовик року – "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій"
  • Комедія року – "Барбі"
  • Драма року – "Оппенгеймер"

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

Найкращі серіали 2023 року

  • Серіал року – "Анатомія Грей"
  • Комедійний серіал року – "Вбивства в одній будівлі"
  • Драматичний серіал року – "Останні з нас"
  • Науково-фантастичний або фентезійний серіал року – "Локі"

"Анатомія Грей": дивіться онлайн трейлер серіалу

Найкращі актори 2023 року

  • Актор року – Раян Гослінг, "Барбі"
  • Акторка року – Марго Роббі, "Барбі"
  • Зірка бойовика – Рейчел Зеглер, "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій"
  • Зірка комедії – Дженніфер Лоуренс, "Без образ"
  • Зірка драми – Дженна Ортега, "Крик 6"
  • Найкращий актор року у серіалі – Педро Паскаль, "Останні з нас"
  • Краща акторка року у серіалі – Селена Гомес, "Вбивства в одній будівлі"
  • Зірка комедійного серіалу – Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"
  • Зірка драматичного серіалу – Дженніфер Еністон, "Ранкове шоу"