Вчора, 18 лютого, свій список найкращих також оголосила премія BAFTA-2024. А тепер дивіться, які фільми та серіали виокремили на People's Choice Awards-2024.
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Найкращі фільми 2023 року
- Фільм року – "Барбі"
- Бойовик року – "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій"
- Комедія року – "Барбі"
- Драма року – "Оппенгеймер"
"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму
Найкращі серіали 2023 року
- Серіал року – "Анатомія Грей"
- Комедійний серіал року – "Вбивства в одній будівлі"
- Драматичний серіал року – "Останні з нас"
- Науково-фантастичний або фентезійний серіал року – "Локі"
"Анатомія Грей": дивіться онлайн трейлер серіалу
Найкращі актори 2023 року
- Актор року – Раян Гослінг, "Барбі"
- Акторка року – Марго Роббі, "Барбі"
- Зірка бойовика – Рейчел Зеглер, "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій"
- Зірка комедії – Дженніфер Лоуренс, "Без образ"
- Зірка драми – Дженна Ортега, "Крик 6"
- Найкращий актор року у серіалі – Педро Паскаль, "Останні з нас"
- Краща акторка року у серіалі – Селена Гомес, "Вбивства в одній будівлі"
- Зірка комедійного серіалу – Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"
- Зірка драматичного серіалу – Дженніфер Еністон, "Ранкове шоу"