По словам Роднянского: "Нельзя говорить о фестивалях, когда страна ведет агрессивную войну". Об этом он написал в своем телеграмм-канале. Вместе с этим он изложил письмо, посвященное войне, которую в Украине развязала Россия.

Ровно месяц как весь мир видит, что делают на территории Украины российские военные: реактивная артиллерия, авиация и крылатые ракеты бьют по гражданским объектам. По жилым домам, по школам, по больницам и роддомам. Разбомблен самый русскоязычный город Украина – Харьков Под бесконечным обстрелом взят в блокаду Мариуполь, в котором лишенные света, тепла и воды люди, включая детей, уже умирают от жажды и холода,

– написал Роднянский.

Также автор отметил, что три с половиной миллионов украинцев стали беженцами.

"Украину разрушают и калечат, но я верю – она выстоит и победит. На стороне Украины весь мир", – написал глава фестиваля.

Вместе с этим, он заявил, что трагедия России гораздо страшнее, ведь "это большая культура, прошедшая величайшие испытания истории, которая все глубже погружается в бездну мрака, агрессии и жестокости". О какой именно "великой русской культуре" пишет автор, непонятно.

Кстати, недавно Россию исключили из Совета Европы, а затем и из Европейского фонда поддержки совместного производства и распространения творческих кинематографических и аудиовизуальных произведений "Евримаж" (Eurimages).