В России отменили фестиваль "Кинотавр" из-за "агрессивной войны"
Президент одного из самых больших российских кинофестивалей "Кинотавр" Александр Роднянский объявил о том, что в 2022 году форум не будет проводиться.
По словам Роднянского: "Нельзя говорить о фестивалях, когда страна ведет агрессивную войну". Об этом он написал в своем телеграмм-канале. Вместе с этим он изложил письмо, посвященное войне, которую в Украине развязала Россия.Не пропустите Зеленскому нужна свободная Украина, – актриса Кэтрин Винник создала фонд помощи Украине
Ровно месяц как весь мир видит, что делают на территории Украины российские военные: реактивная артиллерия, авиация и крылатые ракеты бьют по гражданским объектам. По жилым домам, по школам, по больницам и роддомам. Разбомблен самый русскоязычный город Украина – Харьков Под бесконечным обстрелом взят в блокаду Мариуполь, в котором лишенные света, тепла и воды люди, включая детей, уже умирают от жажды и холода,
– написал Роднянский.
Также автор отметил, что три с половиной миллионов украинцев стали беженцами.
"Украину разрушают и калечат, но я верю – она выстоит и победит. На стороне Украины весь мир", – написал глава фестиваля.
Вместе с этим, он заявил, что трагедия России гораздо страшнее, ведь "это большая культура, прошедшая величайшие испытания истории, которая все глубже погружается в бездну мрака, агрессии и жестокости". О какой именно "великой русской культуре" пишет автор, непонятно.