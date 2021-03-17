Американская киноакадемия объявила номинантов Оскара 15 марта. Ведущими были Приянка Чопра и Ник Джонас, не удержались от курьезного фото.

В прямой трансляции супругов зачитало всех претендентов на престижную награду. Но когда камеры выключились, Приянка Чопра с мужем Ником Джонасом не отказались от шуток. Парочка позировала на камеру, делая вид, что пытаются украсть статуэтку Оскара в рост человека. Кадр, который актриса разместила в блоге, мгновенно вызвал хохот в ее сторонников.

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"Так или иначе ..." – написала Приянка Чопра до смешного фото.

Уже на других снимках супруги позировали в обычном формате, демонстрируя свои элегантные наряды.

Имеет ли Приянка Чопра Оскар

Свою кинокарьеру индийская красавица Приянка Чопра начала в 2002 году после победы на конкурсе красоты Мисс Мира. Актриса появилась в болливудськомму фильме "Рожденные побеждать", обратив внимание кинорежиссеров. И это для нее был только старт: Приянка Чопра сыграла в известных фильмах Голливуда. В частности, в фильмографии актрисы есть "Спасатели Малибу", "Разве это не романтично?", "Квантико", "Небо – розовое" и "Матрица 4".