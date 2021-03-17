Американська кіноакадемія оголосила номінантів Оскара 15 березня. Ведучими були Пріянка Чопра і Нік Джонас, які не втримались від курйозного фото.

У прямій трансляції подружжя зачитало всіх претендентів на престижну нагороду. Та коли камери вимкнулись, Пріянка Чопра з чоловіком Ніком Джонасом не відмовились від жартів. Парочка позувала на камеру, вдаючи, що намагаються поцупити статуетку Оскара в ріст людини. Кадр, який актриса розмістила у блозі, миттєво викликав регіт у її прихильників.

Варто знати Номінанти премії Оскар-2021: які стрічки поборються за золоту нагороду

"Так або інакше..." – написала Пріянка Чопра до кумедного фото.

Вже на інших знімках подружжя позувало у звичному форматі, демонструючи свої елегантні вбрання.

Чи має Пріянка Чопра Оскар

Свою кінокар'єру індійська красуня Пріянка Чопра розпочала у 2002 році після перемоги на конкурсі краси Міс Світу. Актриса з'явилась у боллівудськомму фільмі "Народжені перемагати", привернувши увагу кінорежисерів. Та це для неї був тільки старт: Пріянка Чопра зіграла у відомих стрічках Голлівуду. Зокрема у фільмографії актриси є "Рятувальники Малібу", "Хіба це не романтично?", "Квантіко", "Небо – рожеве" та "Матриця 4".

Жодна із ролей не принесли Пріянці Чопрі навіть номінації на Оскар. Тому фото, яке актриса зробила після оголошення претендентів на престижну кінонагороду, розвеселило усіх її прихильників.