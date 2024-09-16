Приключенческий жанр неизменно остается очень популярным. Кино 24 расскажет об одних из лучших фильмов в этой категории.

Интересно 3 новых фильма, которые стоит посмотреть киноманам в этот вечер

"Властелин колец" – трилогия

Киносерия из трех фантастических приключенческих фильмов основана на романе писателя Дж. Р. Р. Толкина. События фильмов разворачиваются в вымышленном мире – Средиземье. Хоббит Фродо Бегинз вместе с Братством отправляется в невероятное путешествие, чтобы уничтожить Единое Кольцо и его создателя - Лорда Саурона. Это одна из величайших серий в истории кино.

"Властелин колец: Братство кольца": смотрите трейлер онлайн

"Начало"

Фильм Кристофера Нолана рассказывает о профессиональном воре, который ворует информацию, проникая в подсознание своих жертв. Ему поступает предложение – стереть весь его криминальный бэкграунд за то, что он осуществит имплантацию идеи другого человека в подсознание мишени.

"Начало": смотрите трейлер онлайн

"Интерстеллар"

События разворачиваются в недалеком прошлом. Компьютерные технологии теперь в повседневной жизни каждого, но взамен людям не хватает еды. Ученые понимают, что люди не смогут выжить ни на одной из планет Млечного Пути. И они находят способ проникнуть в другую галактику: но ее нужно тщательно исследовать. Интересно, что фильм в основном является точным с точки зрения науки и сюжет в нем придерживается физических законов.

"Интерстеллар": смотрите трейлер онлайн

"Останься со мной"

Легендарная экранизация повести Стивена Кинга "Тело" – это история о взрослении. События разворачиваются в 1959 году, где четверо молодых ребят решают найти труп без вести пропавшего мальчика, чтобы испытать себя и стать героями. Здесь и грубый подростковый юмор, ностальгические сцены и много размышлений о дружбе, зрелость и невинность.

"Останься со мной": смотрите трейлер онлайн

"Бесславные ублюдки"

События разворачиваются в непростые времена Второй мировой войны в оккупированной нацистами Франции. Американские диверсанты, которых враги называют "Ублюдками", готовятся к убийству нацистских лидеров на премьере фильма. Перед диверсантами стоит задача – незаметно проникнуть в кинотеатр в Париже.

"Бесславные ублюдки": смотрите трейлер онлайн

Каждый из фильмов уникален по своему сюжету, стилю и атмосфере, но их объединяет одно – они оставляют незабываемые впечатления, позволяя перенестись в другие миры.