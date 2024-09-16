Пригодницький жанр незмінно залишається дуже популярним. Кіно 24 розповість про одні з найкращих фільмів у цій категорії.

Цікаво 3 нові фільми, які варто подивитися кіноманам цього вечора

"Володар перснів" – трилогія

Кіносерія з трьох фантастичних пригодницьких фільмів заснована на романі письменника Дж. Р. Р. Толкіна. Події фільмів розгортаються у вигаданому світі – Середзем'ї. Гобіт Фродо Беґінз разом з Братством вирушає у неймовірну подорож, щоб знищити Єдиний Перстень та його творця - Лорда Саурона. Це одна з найвидатніших серій в історії кіно.

"Володар перснів: Братерство персня": дивіться трейлер онлайн

"Початок"

Фільм Крістофера Нолана розповідає про професійного злодія, який краде інформацію, проникаючи у підсвідомість своїх жертв. Йому надходить пропозиція – стерти весь його кримінальний бекграунд за те, що він здійснить імплантацію ідеї іншої людини в підсвідомість мішені.

"Початок": дивіться трейлер онлайн

"Інтерстеллар"

Події розгортаються у недалекому минулому. Комп'ютерні технології тепер у повсякденному житті кожного, але натомість людям не вистачає їжі. Вчені розуміють, що люди не зможуть вижити на жодній з планет Чумацького Шляху. Та вони знаходять спосіб проникнути в іншу галактику: але її потрібно ретельно дослідити. Цікаво, що фільм здебільшого є точним з погляду науки й сюжет у ньому дотримується фізичних законів.

"Інтерстеллар": дивіться трейлер онлайн

"Залишся зі мною"

Легендарна екранізація повісті Стівена Кінга "Тіло" – це історія про дорослішання. Події розгортаються у 1959 році, де четверо молодих хлопців вирішують знайти труп безвісти зниклого хлопчика, щоб випробувати себе та стати героями. Тут і грубий підлітковий гумор, ностальгійні сцени та багато роздумів про дружбу, зрілість і невинність.

"Залишся зі мною": дивіться трейлер онлайн

"Безславні виродки"

Події розгортаються у непрості часи Другої світової війни в окупованій нацистами Франції. Американські диверсанти, яких вороги називають "Виродками", готуються до вбивства нацистських лідерів на прем'єрі фільму. Перед диверсантами стоїть завдання – непомітно проникнути до кінотеатру в Парижі.

"Безславні виродки": дивіться трейлер онлайн

Кожен з фільмів унікальний за своїм сюжетом, стилем та атмосферою, але їх об'єднує одне – вони залишають незабутні враження, дозволяючи перенестися в інші світи.