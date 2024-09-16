5 приключенческих фильмов, от которых перехватывает дыхание
Для всех нас не секрет, что фильм – один из замечательных вариантов убежать от реальности, будь-то плохой день или грусть на душе. Выбирать можно среди множества жанров, но именно приключенческие фильмы справятся с этим лучше всего.
Приключенческий жанр неизменно остается очень популярным. Кино 24 расскажет об одних из лучших фильмов в этой категории.
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"Властелин колец" – трилогия
Киносерия из трех фантастических приключенческих фильмов основана на романе писателя Дж. Р. Р. Толкина. События фильмов разворачиваются в вымышленном мире – Средиземье. Хоббит Фродо Бегинз вместе с Братством отправляется в невероятное путешествие, чтобы уничтожить Единое Кольцо и его создателя - Лорда Саурона. Это одна из величайших серий в истории кино.
"Властелин колец: Братство кольца": смотрите трейлер онлайн
"Начало"
Фильм Кристофера Нолана рассказывает о профессиональном воре, который ворует информацию, проникая в подсознание своих жертв. Ему поступает предложение – стереть весь его криминальный бэкграунд за то, что он осуществит имплантацию идеи другого человека в подсознание мишени.
"Начало": смотрите трейлер онлайн
"Интерстеллар"
События разворачиваются в недалеком прошлом. Компьютерные технологии теперь в повседневной жизни каждого, но взамен людям не хватает еды. Ученые понимают, что люди не смогут выжить ни на одной из планет Млечного Пути. И они находят способ проникнуть в другую галактику: но ее нужно тщательно исследовать. Интересно, что фильм в основном является точным с точки зрения науки и сюжет в нем придерживается физических законов.
"Интерстеллар": смотрите трейлер онлайн
"Останься со мной"
Легендарная экранизация повести Стивена Кинга "Тело" – это история о взрослении. События разворачиваются в 1959 году, где четверо молодых ребят решают найти труп без вести пропавшего мальчика, чтобы испытать себя и стать героями. Здесь и грубый подростковый юмор, ностальгические сцены и много размышлений о дружбе, зрелость и невинность.
"Останься со мной": смотрите трейлер онлайн
"Бесславные ублюдки"
События разворачиваются в непростые времена Второй мировой войны в оккупированной нацистами Франции. Американские диверсанты, которых враги называют "Ублюдками", готовятся к убийству нацистских лидеров на премьере фильма. Перед диверсантами стоит задача – незаметно проникнуть в кинотеатр в Париже.
"Бесславные ублюдки": смотрите трейлер онлайн
Каждый из фильмов уникален по своему сюжету, стилю и атмосфере, но их объединяет одно – они оставляют незабываемые впечатления, позволяя перенестись в другие миры.