В новой программе-сериале The Me You Can not See ("Тот я, которого ты не видишь") зрителям продемонстрируют различные истории людей со всего мира. Своим опытом также обещают поделиться принц Гарри и Опра Уинфри.

Это своеобразный сериал, в основе которого лежат истории, нацеленные на поиск истины, понимания и сочувствия. Речь идет о людях, нашем опыте и о том, почему мы так себя чувствуем,

– говорится в описании к видео.

В трейлере можно увидеть кадры с похорон принцессы Дианы, поэтому именно этот травматический опыт, вероятно, расскажет принц Гарри. Также в ролике есть фрагмент видео с Меган Маркл, которая заглядывает в монитор компьютера и искренне улыбается.



Принц Гарри и Меган Маркл в трейлере The Me You Can not See / Скриншот с видео

В другом моменте она сидит с маленьким сыном Арчи.



Меган Маркл и принц Арчи / Скриншот с видео

Режиссерами и исполнительными продюсерами являются номинантка на премию Эмми – Дон Портер ("Армия Гидеона", "Джон Льюис: Хорошие проблемы") и обладатель премии Оскар и четырехкратный лауреат BAFTA Азиф Кападиа. Принц Гарри и Опра Уинфри также выступили исполнительными продюсерами программы.

Премьера шоу состоится в эту пятницу, 21 мая, на Apple TV+.

Это уже не первое сотрудничество принца Гарри с Опрой Уинфри. В начале марта он и его жена Меган Маркл дали скандальное интервью ведущей, которое вышло на канале CBS.