Кино 24 расскажет о 5 красавцах, которым еще не исполнилось 30 лет, и которых считают невероятно горячими. Поэтому, о ком идет речь, читайте далее в материале.

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Джейкоб Элорди – 26 лет

Джейкоба Элорди считают молодым австралийским секс-символом Голливуда. Еще в 2018 году на Netflix вышел фильм с участием Элорди – "Будка поцелуев". Именно после дебюта ленты, парень получил узнаваемость.

Однако еще одним событием, которое подарило широкую популярность Джейкобу, было его появление в сериале "Эйфория" в 2019 году, в котором он также сыграл главную роль.

Кей Джей Апа – 26 лет

Сейчас трудно найти среди молодежи тех, кто не узнает Кейя Джей Апу. Так, количество подписчиков в его инстаграме превысило 16 миллионов пользователей. Свою популярность он получил благодаря роли мускулистого красавца Арчи Эндрюса в молодежном сериале "Ривердейл".

Заметим, что сериал вышел на экраны еще в начале 2017 года, но уже с первых серий сразу же завоевал любовь и признание многомиллионной аудитории зрителей.

Арон Пипер – 27 лет

Среди привлекательных красавчиков до 30 есть испанский актер Арон Пайпер. Он известен своей ролью в сериале от стрминговой платформы Netflix "Элита". После съемок в картине, его фан-база во всем мире резко выросла. И теперь за его публикациями, фотографиями и вообще за его жизнью следит 12 миллионов фолловеров в инстаграме.

Хулио Пенья – 23 года

Этот испанский актер бросился зрителям в глаза после съемок в фильме "Сквозь мое окно", где он сыграл красивого и загадочного парня Ареса. Его экранная химия с главной героиней Ракель настолько поразила киноманов, что те с нетерпением ждали выхода еще двух частей ленты.

Впоследствии Хулио стал частью актерского каста сериала "Бумажный дом: Берлин", где трудно не заметить харизматичность актера.

Тимоти Шаламе – 28 лет

Эта американская звезда кино также входит в список сексуальных актеров до 30 лет. Зрителям Тимоти Шаламе хорошо известен благодаря участию в эпическом военном фильме "Король".

Дебют Тимоти как актера кино состоялся еще, когда ему было 14 лет. До этого он снимался только в рекламных роликах. Первой актерской работой Тимоти стала эпизодическая роль Эрика Фоули в полицейском телесериале "Закон и порядок". Однако сейчас в его творчестве есть немало интересных картин, одной из которых является фильм "Дюна", что заполонил внимание зрителей по всему миру.

Согласитесь, смотреть на этих актеров на экране – самое удовольствие. Смотрите, как выглядят самые привлекательные актрисы современности в нашем списке и составляйте свой рейтинг секс-символов мирового кино.