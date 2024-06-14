Кіно 24 розповість про 5 красенів, яким ще не виповнилося 30 років, та яких вважають невимовно гарячими. Тож, про кого йдеться, читайте далі в матеріалі.

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Джейкоб Елорді – 26 років

Джейкоба Елорді вважають молодим австралійським секс-символом Голлівуду. Ще в 2018 році на Netflix вийшов фільм за участю Елорді — "Будка поцілунків". Саме після дебюту стрічки, хлопець отримав впізнаваність.

Однак ще однією подією, яка подарувала ширшу популярність Джейкобу, була його поява у серіалі "Ейфорія" у 2019 році, в якому він також зіграв головну роль.

Кей Джей Апа – 26 років

Зараз важко знайти серед молоді тих, хто не впізнає Кейя Джей Апу. Так, кількість підписників в його інстаграмі перевищила 16 мільйонів користувачів. Свою популярність він отримав завдяки ролі м'язистого красеня Арчі Ендрюса у молодіжному серіалі "Рівердейл".

Зауважимо, що серіал вийшов на екрани ще на початку 2017 року, але вже з перших серій відразу ж завоював любов і визнання багатомільйонної аудиторії глядачів.

Арон Піпер – 27 років

Серед привабливих красунчиків до 30 є іспанський актор Арон Пайпер. Він відомий своєю роллю у серіалі від стрмінгової платформи Netflix "Еліта". Після зйомок у картині, його фан-база у всьому світі різко виросла. Тож тепер за його публікаціями, фотографіями та й загалом за його життям слідкує 12 мільйонів фоловерів в інстаграмі.

Хуліо Пенья – 23 роки

Цей іспанський актор впав глядачам у око після зйомок у фільмі "Крізь моє вікно", де він зіграв вродливого та загадкового хлопця Ареса. Його екранна хімія з головною героїнею Ракель настільки вразила кіноманів, що ті з нетерпінням чекали виходу ще двох частин стрічки.

Згодом Хуліо став частиною акторського касту серіалу "Паперовий будинок: Берлін", де важко не помітити харизматичність актора.

Тімоті Шаламе – 28 років

Ця американська зірка кіно також входить в список сексуальних акторів до 30 років. Глядачам Тімоті Шаламе добре відомий завдяки участі в епічному військовому фільмі "Король".

Дебют Тімоті як актора кіно відбувся ще, коли йому було 14 років. До цього він знімався лише у рекламних роликах. Першою акторською роботою Тімоті стала епізодична роль Еріка Фоулі у поліцейському телесеріалі "Закон і порядок". Однак зараз в його творчому доробку є чимало цікавих картин, однією з яких є фільм "Дюна", що заполонив увагу глядачів по всьому світу.

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