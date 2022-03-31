Продолжай, Украина обескровит вас, – Стивен Кинг обратился к Путину

Известный американский писатель Стивен Кинг в очередной раз поддержал Украину. На днях он обратился к Путину, где предупредил его о предстоящем поражении в российско-украинской войне.

Свое новое сообщение в твитере "король ужасов" снова посвятил Украине. В частности, писатель саркастически предупредил Путина, что конец уже близок.

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Стивен Кинг обратился к Путину и еще раз поддержал Украину

Продолжай, Влад. Украина опустошит вашу сокровищницу и обескровит вас,

– написал Стивен Кинг.

Кроме того, американский писатель решил не продлевать контракты с российскими издательствами. А 28 февраля выложил в сеть фото в футболке с украинской символикой и лозунгом I stand with Ukraine, то есть "Я поддерживаю Украину".

Мировые звезды продолжают выражать поддержку Украине. Среди них Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Брайан Кокс, Шеннен Доэрти, Джаред Лето, Вера Фармига и другие. Больше читайте здесь.