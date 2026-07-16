В сети появился первый трейлер биографического фильма о Сильвестре Сталлоне и создании "Рокки"

Сегодня в это трудно поверить, но когда-то Сильвестру Сталлоне тоже отказывали. И не один раз. Именно об этом расскажет новый биографический фильм "Я играю Рокки" (I Play Rocky), первый трейлер которого уже представила Amazon MGM Studios.

Как сообщает ringmagazine, биографический фильм покажет, как малоизвестный в то время Сильвестр Сталлоне поставил на карту почти все ради "Рокки". Голливуд тогда говорил "нет", но, похоже, актер просто не услышал. И правильно сделал.

Почему биографический фильм

Фильм расскажет о молодом Сталлоне, который написал сценарий "Рокки" и отказался продавать его студии без главного условия – он сам должен сыграть главного героя. Несмотря на многочисленные отказы, актер не отступил и поставил на карту практически все.

Именно это упорство в конечном итоге подарило миру историю боксера Рокки Бальбоа, ставшую одной из самых успешных спортивных франшиз в истории кино.

"Я играю Рокки": смотреть трейлер

Кто сыграл Сталлоне

В биографическом фильме молодого Сильвестра Сталлоне сыграл Энтони Иполито, которого зрители могли видеть в мини-сериале "Предложение", где он перевоплотился в Аль Пачино. Также в фильме снялись Мэтт Диллон, Анна-София Робб, Тоби Кеббелл, Стефан Джеймс и другие. Режиссером картины выступил Питер Фаррелли.

Почему это особенный фильм

Премьера "Я играю Рокки" запланирована на 6 ноября 2026 года – почти к 50-летию выхода оригинального "Рокки".

К юбилею культовую картину также повторно выпустят в кинотеатрах в отреставрированной 4K-версии. Так что у фанатов будет прекрасная возможность вспомнить, с чего началась история "Итальянского жеребца", который когда-то доказал: иногда самый важный бой в жизни происходит еще до того, как ты выходишь на ринг.

А вы знали, как Сталлоне выглядел 30 лет назад? Нет? Тогда смотрите фото Сильвестра Сталлоне, когда он был моложе.