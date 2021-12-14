Сегодня комедийно-драматический телесериал "И просто так" вошел в десятку лучших премьер среди всех лент, вышедших на НВО Мах. Он возглавляет список "первых просмотров" – контента, который новые зрители первым включили после оформления подписки на платформе.

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Продолжение нашумевшего сериала "Секс в большом городе" стартовало 9 декабря 2021 года и сразу вышло две серии. Остальные восемь серий будут выходить еженедельно на HBO Max.

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает главные позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Однако, несмотря на бешеный интерес к эксклюзивному перезапуску, некоторые зрители совершенно не в восторге от сюжета и теперь думают, стоило ли вообще возвращать сериал. Кроме этого поклонники отметили также яркий стиль актрис и считают, что темы, которые они затрагивают, достойны внимания. Об этом мы рассказали в нашем материале на Кино 24.

Секс в большом городе 2021: полный трейлер сериала онлайн