Сьогодні комедійно-драматичний телесеріал "І просто так" увійшов до десятки найкращих прем'єр серед усіх стрічок, що вийшли на НВО Мах. Він очолює список "перших переглядів" – контенту, який нові глядачі першим увімкнули після оформлення підписки на платформі.
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Продовження гучного серіалу "Секс і місто" стартувало 9 грудня 2021 року й одразу вийшло дві серії. Решта вісім серій виходитимуть щотижня на HBO Max.
Однак, попри шалену цікавість до ексклюзивного перезапуску, деякі глядачі абсолютно не в захваті від сюжету і тепер думають, чи варто було взагалі повертати серіал. Крім цього шанувальники відзначили також яскравий стиль акторок та вважають, що теми, які вони зачіпають, варті уваги. Про це ми розповіли у нашому матеріалі на Кіно 24.
Секс і місто 2021: повний трейлер серіалу онлайн
Що відомо про серіал "Секс і місто"
Це американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в етер із 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Усього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів. Перезапуск "Сексу і міста" знімають під керівництвом Майкла Патріка Кінга. Він матиме 10 епізодів. У новому шоу несподівано з’явився Містер Біг. Всі шанувальники стежать за тим, як розвивається любовна лінія із ним та Керрі Бредшоу.