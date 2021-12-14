Сьогодні комедійно-драматичний телесеріал "І просто так" увійшов до десятки найкращих прем'єр серед усіх стрічок, що вийшли на НВО Мах. Він очолює список "перших переглядів" – контенту, який нові глядачі першим увімкнули після оформлення підписки на платформі.

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Продовження гучного серіалу "Секс і місто" стартувало 9 грудня 2021 року й одразу вийшло дві серії. Решта вісім серій виходитимуть щотижня на HBO Max.

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає головні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Однак, попри шалену цікавість до ексклюзивного перезапуску, деякі глядачі абсолютно не в захваті від сюжету і тепер думають, чи варто було взагалі повертати серіал. Крім цього шанувальники відзначили також яскравий стиль акторок та вважають, що теми, які вони зачіпають, варті уваги. Про це ми розповіли у нашому матеріалі на Кіно 24.

Секс і місто 2021: повний трейлер серіалу онлайн