Продолжение сериала "Секс в большом городе" побил рекорд по просмотрам на HBO Max
Источник:Slash Film
Весь мир с нетерпением ждал продолжения культового сериала, который показал 50-летних ярких и харизматичных героинь: Керри, Шарлотту и Миранду, которые, несмотря на множество проблем, так же покоряют Нью-Йорк. За первые 24 часа после показа на HBO Max сериал принес рекордные результаты по просмотрам.
Сегодня комедийно-драматический телесериал "И просто так" вошел в десятку лучших премьер среди всех лент, вышедших на НВО Мах. Он возглавляет список "первых просмотров" – контента, который новые зрители первым включили после оформления подписки на платформе.
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Продолжение нашумевшего сериала "Секс в большом городе" стартовало 9 декабря 2021 года и сразу вышло две серии. Остальные восемь серий будут выходить еженедельно на HBO Max.Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает главные позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.
Однако, несмотря на бешеный интерес к эксклюзивному перезапуску, некоторые зрители совершенно не в восторге от сюжета и теперь думают, стоило ли вообще возвращать сериал. Кроме этого поклонники отметили также яркий стиль актрис и считают, что темы, которые они затрагивают, достойны внимания. Об этом мы рассказали в нашем материале на Кино 24.
Секс в большом городе 2021: полный трейлер сериала онлайн
Что известно о сериале "Секс в большом городе"
Это американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Перезапуск "Секса в большом городе" снимают под руководством Майкла Патрика Кинга. Он будет 10 эпизодов. В новом шоу неожиданно появился мистер Биг. Все поклонники следят за тем, как развивается любовная линия с ним и Кэрри Брэдшоу.