В последний путь Руслану Писанку провели в Спасо-Преображенском соборе. Церемония прощания началась в 11 часов. Похоронят актрису на Байковом кладбище.
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Прощание с Русланой Писанкой
Проститься с легендой приехали ее коллеги, родные и друзья. Среди них:
- Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком;
- Леся Самаева;
- Виктор Андриенко;
- Егор Соболев;
- Алексей Гончаренко;
- Руслан Сеничкин;
- Неля Шелкопляс;
- Наталья Ворожбит;
- Константин Грубич.
Прощание с Русланой Писанкой в Спасо-Преображенском соборе / Фото ТСН
Смерть Русланы: коротко о главном
Руслана Писанка умерла в Германии, куда уехала из-за войны. Там у нее диагностировали тяжелую болезнь – рак. Руслана вела личную борьбу, но не смогла победить в ней. Ее жизнь оборвалась на 57-м году.
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Руслана Писанко прожила творческую жизнь. Она снялась в немало фильмах, сериалах и разных телешоу . Ее коллеги не могут поверить в то, что Руси больше нет. В соцсетях они с теплом вспомнили всегда веселую писанку.
Муж поблагодарил всех за соболезнование: "Спасибо за то, что Вы разделяете эту боль со мной. Молюсь за вас, за Украину. Точно знаю, что Бозя заберет ее к себе, потому что она точно того стоит".