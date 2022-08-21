В останню путь Руслану Писанку провели у Спасо-Преображенському соборі. Церемонія прощання розпочалася об 11 годині. Поховають актрису на Байковому кладовищі.

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Прощання з Русланою Писанкою

Попрощатись з легендою приїхали її колеги, рідні та друзі. Серед них:

Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком;

Леся Самаєва;

Віктор Андрієнко;

Єгор Соболєв;

Олексій Гончаренко;

Руслан Сенічкін;

Неля Шовкопляс;

Наталка Ворожбит;

Констянтин Грубич.

Прощання з Русланою Писанкою у Спасо-Преображенському соборі / Фото ТСН

Смерть Руслани: коротко про головне

Руслана Писанка померла в Німеччині, куди виїхала через війну. Саме там в неї діагностували важку хворобу – рак. Руслана вела особисту боротьбу, але не змогла перемогти в ній. Її життя обірвалося на 57-му році.

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Руслана Писанка прожила творче життя. Вона знялася у чимало фільмах, серіалах та різних телешоу. Її колеги не можуть повірити в те, що Русі більше немає. У соцмережах вони з теплом згадали завжди веселу Писанку.

Чоловік подякував усім за співчуття: "Дякую за те, що Ви поділяєте цей біль зі мною. Молюсь за вас, за Україну. Точно знаю, що Бозя забере її до себе, бо вона точно того варта".