Прощание с Русланой Писанкой в Киеве: кто из звезд провел актрису в последний путь

Известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась 19 июля. Смерть звезды стала большой утратой для художественного мира Украины. Кто пришел на прощание с Русланой Писанкой – читайте ниже.

В последний путь Руслану Писанку провели в Спасо-Преображенском соборе. Церемония прощания началась в 11 часов. Похоронят актрису на Байковом кладбище.

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Прощание с Русланой Писанкой

Проститься с легендой приехали ее коллеги, родные и друзья. Среди них:

Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком;

Леся Самаева;

Виктор Андриенко;

Егор Соболев;

Алексей Гончаренко;

Руслан Сеничкин;

Неля Шелкопляс;

Наталья Ворожбит;

Константин Грубич.

Прощание с Русланой Писанкой в Спасо-Преображенском соборе / Фото ТСН

Смерть Русланы: коротко о главном

Руслана Писанка умерла в Германии, куда уехала из-за войны. Там у нее диагностировали тяжелую болезнь – рак. Руслана вела личную борьбу, но не смогла победить в ней. Ее жизнь оборвалась на 57-м году.

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Руслана Писанко прожила творческую жизнь. Она снялась в немало фильмах, сериалах и разных телешоу . Ее коллеги не могут поверить в то, что Руси больше нет. В соцсетях они с теплом вспомнили всегда веселую писанку.

Муж поблагодарил всех за соболезнование: "Спасибо за то, что Вы разделяете эту боль со мной. Молюсь за вас, за Украину. Точно знаю, что Бозя заберет ее к себе, потому что она точно того стоит".