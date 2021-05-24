Аня Тейлор-Джой, звезда "Ход королевы", в новом хорроре "Прошлой ночью в Сохо": тизер

24 мая 2021 , 08:56
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Focus Features на своей ютуб-странице представила тизер нового фильма Эдгара Райта. Премьера ленты "Прошлой ночью в Сохо" состоится 22 октября 2021 года.

В январе 2019 года Эдгар Райт сообщил, что его следующей работой будет психологический фильм ужасов по сценарию Кристи Уилсон-Кернс. Съемки картины начались 23 мая 2019 года, а завершились 30 августа 2019 года. Авторы фильма черпали вдохновение из таких британских хорроров: "А теперь не смотри" Николаса Роуга и "Отвращение" Романа Полански.

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Сюжет хоррора "Прошлой ночью в Сохо"

Молодая девушка, которая увлекается дизайном одежды, таинственно попадает в 1960-е годы и там встречает своего кумира – непревзойденную певицу, которая только начинает карьеру. Однако, Лондон – совсем не такой, как кажется.


Аня Тейлор-Джой в фильме "Прошлой ночью в Сохо" / Фото Focus Features

Актеры и роли в фильме "Прошлой ночью в Сохо"

  • Аня Тейлор-Джой – Сэнди;
  • Томасин МакКензи – Элоиза;
  • Мэтт Смит;
  • Дайана Ригг – мисс Коллинз;
  • Рита Ташингэм – Пегги Тернер;
  • Теренс Стэмп;
  • Джесси Мей Ли – Лара;
  • Майкл Аджао;
  • Сюннёве Карлсен – Йокаста;
  • Лиза МакГриллис;
  • Маргарет Нолан.

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"Прошлой ночью в Сохо" 2021: смотрите тизер

 

Автор: Наталія Гулій