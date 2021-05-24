У січні 2019 року Едґар Райт повідомив, що його наступною роботою буде психологічний фільм жахів, за сценарієм Крісті Вільсон-Кернс. Фільмування картини розпочалося 23 травня 2019 року, а завершилося 30 серпня 2019 року. Автори фільму черпали натхнення з таких британських хорорів: "А тепер не дивися" Ніколя Рога та "Відраза" Романа Поланскі.

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Сюжет хорору "Минулої ночі в Сохо"

Молода дівчина, яка захоплюється дизайном одягу, таємничо потрапляє в 1960-ті роки і там зустрічає свою кумирку – неперевершену співачку, яка тільки от починає кар’єру. Однак, Лондон – зовсім не такий, як здається.



Аня Тейлор-Джой у фільмі "Минулої ночі в Сохо" / Фото Focus Features

Актори та ролі у фільмі "Минулої ночі в Сохо"

Аня Тейлор-Джой – Сенді;

Томасін Мак-Кензі – Елоїза;

Метт Сміт;

Діана Рігг – міс Коллінз;

Рита Ташінґем – Пеггі Тернер;

Теренс Стемп;

Джессі Мей Лі – Лара;

Майкл Аяо;

Синнове Карлсен – Йокаста;

Ліза Макгріллз;

Маргарет Нолан.

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