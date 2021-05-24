У січні 2019 року Едґар Райт повідомив, що його наступною роботою буде психологічний фільм жахів, за сценарієм Крісті Вільсон-Кернс. Фільмування картини розпочалося 23 травня 2019 року, а завершилося 30 серпня 2019 року. Автори фільму черпали натхнення з таких британських хорорів: "А тепер не дивися" Ніколя Рога та "Відраза" Романа Поланскі.
Читайте Зірка "Гри Престолів" зіграє в екшн-трилері від Netflix: трейлер, постер та дата релізу
Сюжет хорору "Минулої ночі в Сохо"
Молода дівчина, яка захоплюється дизайном одягу, таємничо потрапляє в 1960-ті роки і там зустрічає свою кумирку – неперевершену співачку, яка тільки от починає кар’єру. Однак, Лондон – зовсім не такий, як здається.
Аня Тейлор-Джой у фільмі "Минулої ночі в Сохо" / Фото Focus Features
Актори та ролі у фільмі "Минулої ночі в Сохо"
- Аня Тейлор-Джой – Сенді;
- Томасін Мак-Кензі – Елоїза;
- Метт Сміт;
- Діана Рігг – міс Коллінз;
- Рита Ташінґем – Пеггі Тернер;
- Теренс Стемп;
- Джессі Мей Лі – Лара;
- Майкл Аяо;
- Синнове Карлсен – Йокаста;
- Ліза Макгріллз;
- Маргарет Нолан.
До теми Поганці, вбивства, нерозгадані таємниці в офіційному трейлері "Кодекс кілера" з Меґґі К'ю
"Минулої ночі в Сохо" 2021: дивіться тизер