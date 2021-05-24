В январе 2019 года Эдгар Райт сообщил, что его следующей работой будет психологический фильм ужасов по сценарию Кристи Уилсон-Кернс. Съемки картины начались 23 мая 2019 года, а завершились 30 августа 2019 года. Авторы фильма черпали вдохновение из таких британских хорроров: "А теперь не смотри" Николаса Роуга и "Отвращение" Романа Полански.
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Сюжет хоррора "Прошлой ночью в Сохо"
Молодая девушка, которая увлекается дизайном одежды, таинственно попадает в 1960-е годы и там встречает своего кумира – непревзойденную певицу, которая только начинает карьеру. Однако, Лондон – совсем не такой, как кажется.
Аня Тейлор-Джой в фильме "Прошлой ночью в Сохо" / Фото Focus Features
Актеры и роли в фильме "Прошлой ночью в Сохо"
- Аня Тейлор-Джой – Сэнди;
- Томасин МакКензи – Элоиза;
- Мэтт Смит;
- Диана Ригг-Мисс Коллинз;
- Рита Ташингем-Пегги Тернер;
- Теренс Стэмп;
- Джесси Мэй Ли-Лара;
- Майкл Аяо;
- Синнове Карлсен – Йокаста;
- Лиза Макгріллз;
- Маргарет Нолан.
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"Прошлой ночью в Сохо" 2021: смотрите тизер