В январе 2019 года Эдгар Райт сообщил, что его следующей работой будет психологический фильм ужасов по сценарию Кристи Уилсон-Кернс. Съемки картины начались 23 мая 2019 года, а завершились 30 августа 2019 года. Авторы фильма черпали вдохновение из таких британских хорроров: "А теперь не смотри" Николаса Роуга и "Отвращение" Романа Полански.

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Сюжет хоррора "Прошлой ночью в Сохо"

Молодая девушка, которая увлекается дизайном одежды, таинственно попадает в 1960-е годы и там встречает своего кумира – непревзойденную певицу, которая только начинает карьеру. Однако, Лондон – совсем не такой, как кажется.



Аня Тейлор-Джой в фильме "Прошлой ночью в Сохо" / Фото Focus Features

Актеры и роли в фильме "Прошлой ночью в Сохо"

Аня Тейлор-Джой – Сэнди;

Томасин МакКензи – Элоиза;

Мэтт Смит;

Диана Ригг-Мисс Коллинз;

Рита Ташингем-Пегги Тернер;

Теренс Стэмп;

Джесси Мэй Ли-Лара;

Майкл Аяо;

Синнове Карлсен – Йокаста;

Лиза Макгріллз;

Маргарет Нолан.

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"Прошлой ночью в Сохо" 2021: смотрите тизер