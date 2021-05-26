Аня Тейлор-Джой в шокирующем трейлере фильма "Прошлой ночью в Сохо"

B & H film distribution на своей ютуб-странице представила украинский трейлер фильма "Прошлой ночью в Сохо". Премьера картины в украинских кинотеатрах состоится 22 октября 2021 года.
Сюжет хоррора "Прошлой ночью в Сохо"
Молодая девушка, которая увлекается дизайном одежды, таинственно попадает в изысканную атмосферу 1960-х годов и там встречает своего кумира – непревзойденную певицу, которая только начинает карьеру. Со временем она понимает, что окружающая реальность превращается в жуткое действо: Лондон – совсем не такой, как кажется. Ужасная правда вынырнет наружу и покажет настоящие лица людей вокруг.
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"Прошлой ночью в Сохо" 2021: смотрите трейлер
Актеры и роли в фильме "Прошлой ночью в Сохо"
- Аня Тейлор-Джой – Сэнди;
- Томасин Мак-Кензи – Элоиза;
- Мэтт Смит;
- Диана Ригг – Мисс Коллинз;
- Рита Ташингем – Пегги Тернер;
- Теренс Стэмп;
- Джесси Мэй Ли – Лара;
- Майкл Аяо;
- Синнове Карлсен – Йокаста;
- Лиза Макгриллз;
- Маргарет Нолан.
Новый постер к фильму " Прошлой ночью в Сохо"/ Фото Kinorium