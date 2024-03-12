Телетрансляция стала наиболее популярной в 2020 году. Тогда ее посмотрело 23,6 миллиона зрителей.

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Премию Оскар-2024 посмотрело 19,5 миллиона зрителей

В 2021 году трансляция Оскара собрала лишь 10,4 миллионов просмотров, в 2022 - 16,6, а в 2023 - 18,8.

В этом году впервые трансляция происходила на час раньше, чем обычно, и это могло повлиять на количество зрителей. Больше всего людей присоединилось к просмотру показа в последние полчаса церемонии – 21,9 миллиона, именно тогда, когда объявляли главные номинации – "Лучшая актриса", "Лучший актер", "Лучший режиссер" и "Лучший фильм".

Считают, что на количество нынешних зрителей также повлияло то, что было номинировано две ленты, которые в летнее время имели условное соревнование – "Барби" и "Оппенгеймер".

Оскар 2024 стал самой популярной по просмотрам премией этого года. Грэмми посмотрело около 2,4 миллионов зрителей, а Золотой глобус – 9,7.

"Оппенгеймер" стал лучшим фильмом года

"Оппенгеймер" не только обогнал "Барби" на оскаровской гонке, а и стал фильмом, который собрал больше всего наград на премии в 2024 году.

Вот, в каких номинациях фильм стал лучшим:

Лучший фильм

Лучший актер – Киллиан Мерфи

– Киллиан Мерфи Лучший режиссер – Кристофер Нолан

– Кристофер Нолан Лучшая музыка (оригинальная партитура)

Лучший монтаж фильма

Лучшая операторская работа

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

Созданный Кристофером Ноланом биографический фильм с участием Киллиана Мерфи в главной роли рассказывает историю Роберта Оппенгеймера, выдающегося американского физика-теоретика, признанного "отцом атомной бомбы".