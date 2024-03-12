Телетрансляция стала наиболее популярной в 2020 году. Тогда ее посмотрело 23,6 миллиона зрителей.
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Премию Оскар-2024 посмотрело 19,5 миллиона зрителей
В 2021 году трансляция Оскара собрала лишь 10,4 миллионов просмотров, в 2022 - 16,6, а в 2023 - 18,8.
В этом году впервые трансляция происходила на час раньше, чем обычно, и это могло повлиять на количество зрителей. Больше всего людей присоединилось к просмотру показа в последние полчаса церемонии – 21,9 миллиона, именно тогда, когда объявляли главные номинации – "Лучшая актриса", "Лучший актер", "Лучший режиссер" и "Лучший фильм".
Считают, что на количество нынешних зрителей также повлияло то, что было номинировано две ленты, которые в летнее время имели условное соревнование – "Барби" и "Оппенгеймер".
Оскар 2024 стал самой популярной по просмотрам премией этого года. Грэмми посмотрело около 2,4 миллионов зрителей, а Золотой глобус – 9,7.
"Оппенгеймер" стал лучшим фильмом года
"Оппенгеймер" не только обогнал "Барби" на оскаровской гонке, а и стал фильмом, который собрал больше всего наград на премии в 2024 году.
Вот, в каких номинациях фильм стал лучшим:
- Лучший фильм
- Лучший актер – Киллиан Мерфи
- Лучший режиссер – Кристофер Нолан
- Лучшая музыка (оригинальная партитура)
- Лучший монтаж фильма
- Лучшая операторская работа
"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма
Созданный Кристофером Ноланом биографический фильм с участием Киллиана Мерфи в главной роли рассказывает историю Роберта Оппенгеймера, выдающегося американского физика-теоретика, признанного "отцом атомной бомбы".